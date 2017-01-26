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Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте

Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте 0

🕔 16:45, 26.Янв 2017

Права на показ этого фильма приобрела компания Netflix Компания Netflix  купила за 5 миллионов долларов права на показ документального фильма «Икар», который рассказывает о допинге в российском спорте. Об этом

Алтай подвергнется восьмой египетской казни

Алтай подвергнется восьмой египетской казни 0

🕔 14:45, 26.Янв 2017
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Общество

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши 0

🕔 13:45, 27.Дек 2016
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Происшествия

Вера Брежнева отметила последний день отпуска в золотом бикини

Вера Брежнева отметила последний день отпуска в золотом бикини 0

🕔 06:45, 26.Янв 2017
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Люди

Вера Брежнева отметила последний день отпуска в золотом бикини

Вера Брежнева отметила последний день отпуска в золотом бикини 0

🕔 06:45, 26.Янв 2017

Певица похвасталась сногсшибательной фигурой [фото] Вера Брежнева знает, как фотографироваться в купальниках так, чтобы у ее поклонников захватывало дух. Фото: Инстаграм. Уж кто-кто, а Вера Брежнева знает, как фотографироваться в

Каким образом можно открыть счет за рубежом? 0

🕔 18:00, 21.Янв 2017
Каким образом можно открыть счет за рубежом?

Бизнес

Скорсезе против Бондарчука: главные премьеры недели в кино 0

🕔 10:45, 26.Янв 2017
Скорсезе против Бондарчука: главные премьеры недели в кино

Культура

Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте 0

🕔 16:45, 26.Янв 2017
Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте

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