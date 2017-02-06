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Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма»

Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма» 0

🕔 01:45, 6.Фев 2017

Как создавался советский шедевр Григория Козинцева [фото] Персонажи фильма Гамлет (1964). Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский. Фото: Архив «Ленфильма» В истории кино есть знаковые фильмы, которые определяют уровень национальной культуры

Что из себя представляет вышка тура?

Что из себя представляет вышка тура? 0

🕔 03:10, 5.Фев 2017
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Общество

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши 0

🕔 13:45, 27.Дек 2016
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Происшествия

Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма»

Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма» 0

🕔 01:45, 6.Фев 2017
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Люди

Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма»

Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма» 0

🕔 01:45, 6.Фев 2017

Как создавался советский шедевр Григория Козинцева [фото] Персонажи фильма Гамлет (1964). Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский. Фото: Архив «Ленфильма» В истории кино есть знаковые фильмы, которые определяют уровень национальной культуры

Что из себя представляет унитаз Ideal Standard? 0

🕔 17:52, 4.Фев 2017
Что из себя представляет унитаз Ideal Standard?

Бизнес

Автор «Ла-Ла Ленда» получил главную награду Гильдии режиссеров США 0

🕔 22:45, 5.Фев 2017
Автор «Ла-Ла Ленда» получил главную награду Гильдии режиссеров США

Культура

Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу 0

🕔 03:45, 4.Фев 2017
Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу

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