Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека Киевом 0
Крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине еще в 2016 году Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым являлся частью
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
Нет только после 11 клЧитать статью
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
Саша
Вы суперЧитать статью
Валентин
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