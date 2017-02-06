Как создавался советский шедевр Григория Козинцева [фото] Персонажи фильма Гамлет (1964). Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский. Фото: Архив «Ленфильма» В истории кино есть знаковые фильмы, которые определяют уровень национальной культуры