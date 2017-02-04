Пугачева снова перешла на балахоны 0
Примадонна появилась в своём любимом наряде на дне рождения Рудковской [видео] Дизайнер Алишер, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Несколько лет назад в жизни Аллы Пугачевой появился стилист Алишер, который убедил
Лена
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Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
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