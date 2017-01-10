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Преимущества металлопластиковых окон

Преимущества металлопластиковых окон 0

🕔 01:42, 10.Янв 2017

Все люди стремятся сделать свое жилье совершенным. Большую роль в обустройстве своего дома играют окна, так как именно от них зависит теплота, комфорт и уют в помещении.

«Дорога смерти»: на трассе Бийск — Барнаул вновь столкновение

«Дорога смерти»: на трассе Бийск — Барнаул вновь столкновение 0

🕔 22:45, 9.Янв 2017
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Общество

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши 0

🕔 13:45, 27.Дек 2016
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Происшествия

Преимущества металлопластиковых окон

Преимущества металлопластиковых окон 0

🕔 01:42, 10.Янв 2017
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Люди

Преимущества металлопластиковых окон

Преимущества металлопластиковых окон 0

🕔 01:42, 10.Янв 2017

Все люди стремятся сделать свое жилье совершенным. Большую роль в обустройстве своего дома играют окна, так как именно от них зависит теплота, комфорт и уют в помещении.

«ДжиЭсЭм Корпорация»: надёжный помощник в мире сотовой связи 0

🕔 17:26, 8.Янв 2017
«ДжиЭсЭм Корпорация»: надёжный помощник в мире сотовой связи

Бизнес

Достопримечательности Солнечногорска 0

🕔 01:28, 10.Янв 2017
Достопримечательности Солнечногорска

Культура

Барнаульский «Университет» успешно завершил первый круг чемпионата 0

🕔 10:46, 9.Янв 2017
Барнаульский «Университет» успешно завершил первый круг чемпионата

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Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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  • Нет только после 11 кл

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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

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