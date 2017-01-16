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Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека Киевом

Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении прав человека Киевом 0

🕔 20:45, 16.Янв 2017

Крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине еще в 2016 году Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым являлся частью

Долги по зарплате на Алтае сократились вдвое

Долги по зарплате на Алтае сократились вдвое 0

🕔 16:45, 16.Янв 2017
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Общество

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши 0

🕔 13:45, 27.Дек 2016
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Происшествия

Все настоящее: Глюк’оZа вступилась за натуральность своей попы

Все настоящее: Глюк’оZа вступилась за натуральность своей попы 0

🕔 15:45, 16.Янв 2017
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Люди

Все настоящее: Глюк’оZа вступилась за натуральность своей попы

Все настоящее: Глюк’оZа вступилась за натуральность своей попы 0

🕔 15:45, 16.Янв 2017

Певицу возмутило, что поклонники подозревают ее в пластике и использовании фотошопа [фото] Наталья Ионова уверяет: ее попы не касался скальпель хирурга! Фото: Инстаграм. Отпуск Натальи Ионовой-Чистяковой в жарком Вьетнаме подошел

Обзор ювелирного интернет магазина NEWGOLD 0

🕔 03:10, 12.Янв 2017
Обзор ювелирного интернет магазина NEWGOLD

Бизнес

Автор петиции против новогодних огоньков извинился перед Пугачевой 0

🕔 19:45, 16.Янв 2017
Автор петиции против новогодних огоньков извинился перед Пугачевой

Культура

Барнаульский футболист Жиров подписал контракт с клубом «Краснодар» 0

🕔 13:45, 13.Янв 2017
Барнаульский футболист Жиров подписал контракт с клубом «Краснодар»

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Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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  • Нет только после 11 кл

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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

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