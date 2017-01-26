Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте 0
Права на показ этого фильма приобрела компания Netflix Компания Netflix купила за 5 миллионов долларов права на показ документального фильма «Икар», который рассказывает о допинге в российском спорте. Об этом
Лена
ПиарЧитать статью
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
гостья
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Николай
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