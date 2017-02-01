Загадочные «гребни» высотой с 16-этажный дом нашли на Марсе 0
Учёные NASA обнаружили на поверхности Марса необычные конструкции, которые имеют высоту с 16-этажный дом. Отмечается, гигантские плоские сооружения острые как лезвие. Эксперты назвали это явление «ломаные гребни».
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