Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма» 0
Как создавался советский шедевр Григория Козинцева [фото] Персонажи фильма Гамлет (1964). Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский. Фото: Архив «Ленфильма» В истории кино есть знаковые фильмы, которые определяют уровень национальной культуры
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Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
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