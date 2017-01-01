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«Кредо убийцы» и «Викинг»: что посмотреть в кино на новогодних праздниках?

«Кредо убийцы» и «Викинг»: что посмотреть в кино на новогодних праздниках? 0

🕔 07:46, 1.Янв 2017

Рассказываем, что смотреть, а что нет в праздничные дни Традиционно перед Новым годом в прокат выходит большое количество картин. Длинные каникулы становятся самыми урожайными для проката. В 2017 году на

От чего зависит вкус шампанского?

От чего зависит вкус шампанского? 0

🕔 17:46, 30.Дек 2016
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Общество

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши 0

🕔 13:45, 27.Дек 2016
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Происшествия

Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе

Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе 0

🕔 20:45, 31.Дек 2016
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Люди

Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе

Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе 0

🕔 20:45, 31.Дек 2016

Худрука театра «Сатирикон» доставили в НИИ им. Склифосовского Помощь врачей актеру понадобилась из-за серьезной мышечной травмы ноги В театре «Сатирикон» подтвердили, что накануне вечером Константин Аркадьевич обратился за помощью к

В чем суть государственной программы субсидирования автокредитования? 0

🕔 00:39, 30.Дек 2016
В чем суть государственной программы субсидирования автокредитования?

Бизнес

«Кредо убийцы» и «Викинг»: что посмотреть в кино на новогодних праздниках? 0

🕔 07:46, 1.Янв 2017
«Кредо убийцы» и «Викинг»: что посмотреть в кино на новогодних праздниках?

Культура

Сергей Семак стал главным тренером «Уфы» 0

🕔 19:45, 30.Дек 2016
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»

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Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

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  • Нет только после 11 кл

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  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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  • Саша

    Саша

    Вы супер

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  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

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