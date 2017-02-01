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Загадочные «гребни» высотой с 16-этажный дом нашли на Марсе

Загадочные «гребни» высотой с 16-этажный дом нашли на Марсе 0

🕔 22:46, 1.Фев 2017

Учёные NASA обнаружили на поверхности Марса  необычные конструкции, которые имеют высоту с 16-этажный дом. Отмечается, гигантские плоские сооружения острые как лезвие. Эксперты назвали это явление «ломаные гребни».

«Боярышник» нельзя пить ещё два месяца

«Боярышник» нельзя пить ещё два месяца 0

🕔 17:45, 1.Фев 2017
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Общество

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши 0

🕔 13:45, 27.Дек 2016
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Происшествия

Станислав Садальский: Мама Ксении Собчак призналась, что любит внука больше, чем собственную дочь

Станислав Садальский: Мама Ксении Собчак призналась, что любит внука больше, чем собственную дочь 0

🕔 16:45, 1.Фев 2017
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Люди

Станислав Садальский: Мама Ксении Собчак призналась, что любит внука больше, чем собственную дочь

Станислав Садальский: Мама Ксении Собчак призналась, что любит внука больше, чем собственную дочь 0

🕔 16:45, 1.Фев 2017

Воспитывать сына телеведущей помогают близкие и няня Ксения охотно выкладывает фото из детской, а вот лица малыша не показывает. Недавно первенцу Ксении Собчак Платону исполнилось два месяца. Мини-праздник телеведущая отметила

Каким образом можно открыть счет за рубежом? 0

🕔 18:00, 21.Янв 2017
Каким образом можно открыть счет за рубежом?

Бизнес

Менеджеры Джонни Деппа подали на актера в суд за транжирство 0

🕔 13:45, 1.Фев 2017
Менеджеры Джонни Деппа подали на актера в суд за транжирство

Культура

Российскую сборную лишили серебра ОИ-2012 в эстафете 4 по 400 метров 0

🕔 19:45, 1.Фев 2017
Российскую сборную лишили серебра ОИ-2012 в эстафете 4 по 400 метров

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