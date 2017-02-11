Что можно найти в православном магазине?
На сегодня большое количество людей пользуются услугами интернета. Многие с его помощью учатся на дополнительных курсах, многие занимаются бизнесом и зарабатывают деньги, часть пользователей экономит свое драгоценное время и совершает покупки через всемирную паутину.
Не остались в стороне и церковные православные лавки, которые предлагают свою продукцию в широком ассортименте. В первую очередь – это различная церковная литература, которая пользуется огромным спросом. У каждого пользователя есть возможность купить православный Евангелие, Библии, как для детей, так и для взрослых, Псалтыри, а так же
- Большой ассортимент богослужебных книг.
- Книги по истории иконографии.
- Различные молитвословы.
- Церковные календари.
- Священные писания.
Кроме большого ассортимента литературы все пользователи при желании могут приобрести СД диски, на которых записаны
- Церковные лекции, на различные темы.
- Беседы.
- Божественные песнопения.
Так же клиенты православной лавки могут приобрести видеозаписи
- О священных местах.
- Об известных монастырях и храмах.
- Так же можно приобрести записи обо всех паломнических местах.
- Церковных таинствах.
Кроме этого в широком ассортименте выставлены на продажу товары известных православных мастеров.
- Нательные освещенные крестики.
- Образки всех святых, которые изготовлены из драгоценных металлов.
- Кольца, на которых написаны церковные заповеди.
- А так же складни.
- Цепочки.
Кроме этого каждый желающий может выбрать для себя уникальную икону любого святого. Иконы выполнены не только на холсте, но и на натуральном дереве пигментными чернилами.
В зависимости от того какая специализация у торгового православного магазина каждый клиент имеет возможность приобрести церковную утварь.
- Митры для священнослужителей.
- Облачения для дьяконов.
- Аналои, сделанные из натурального дерева.
- Кадила из различного материала.
Более подробную информацию о принципе работы вы можете получить по материалам сайта ortodoxshop.ru Православный магазин». При этом следует помнить, что основная задача магазинов – это донести до людей веру.
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