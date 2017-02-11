Что можно найти в православном магазине?  

На сегодня большое количество людей пользуются услугами интернета. Многие с его помощью учатся на дополнительных курсах, многие занимаются бизнесом и зарабатывают деньги, часть пользователей экономит свое драгоценное время и совершает покупки через всемирную паутину.

Не остались в стороне и церковные православные лавки, которые предлагают свою продукцию в широком ассортименте. В первую очередь – это различная церковная литература, которая пользуется огромным спросом. У каждого пользователя есть возможность купить православный Евангелие, Библии, как для детей, так и для взрослых, Псалтыри, а так же

Большой ассортимент богослужебных книг. Книги по истории иконографии. Различные молитвословы. Церковные календари. Священные писания.

Кроме большого ассортимента литературы все пользователи при желании могут приобрести СД диски, на которых записаны

Церковные лекции, на различные темы. Беседы. Божественные песнопения.

Так же клиенты православной лавки могут приобрести видеозаписи

О священных местах. Об известных монастырях и храмах. Так же можно приобрести записи обо всех паломнических местах. Церковных таинствах.

Кроме этого в широком ассортименте выставлены на продажу товары известных православных мастеров.

Нательные освещенные крестики. Образки всех святых, которые изготовлены из драгоценных металлов. Кольца, на которых написаны церковные заповеди. А так же складни. Цепочки.

Кроме этого каждый желающий может выбрать для себя уникальную икону любого святого. Иконы выполнены не только на холсте, но и на натуральном дереве пигментными чернилами.

В зависимости от того какая специализация у торгового православного магазина каждый клиент имеет возможность приобрести церковную утварь.

Митры для священнослужителей. Облачения для дьяконов. Аналои, сделанные из натурального дерева. Кадила из различного материала.

Более подробную информацию о принципе работы вы можете получить по материалам сайта ortodoxshop.ru Православный магазин». При этом следует помнить, что основная задача магазинов – это донести до людей веру.