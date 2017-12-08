Игровые автоматы: какие условия для выигрыша предусмотрены в основной игре?

В современных игровых автоматах предусмотрено два типа раундов – основной и бонусный. В основной игре гемблерам предлагается вращать барабаны и собирать непрерывные последовательности, состоящие из однотипных картинок. В бонусных играх свои правила и свои условия для выигрышей. Рассмотрим, какие условия нужно выполнить, чтобы выиграть деньги в основном раунде любого онлайн слота.

В новые игровые автоматы играть бесплатно вулкан позволяет всем желающим. Слоты, доступные на сайте интернет казино, выдвигают достаточно небольшие требования к игрокам, желающим азартно выигрывать денежные призы. Так, например, для заработка на азарте при игре в виртуальные игровые автоматы необходимо сначала выбрать режим игры на ставки, в котором можно выигрывать реальные денежные вознаграждения. Чтобы играть в этом режиме и зарабатывать на удачных совпадениях символов на линиях, нужно зарегистрироваться и пополнить лицевой счёт с помощью любого предусмотренного в данном игорном заведении способа. Зарегистрированные гемблеры с положительным балансом лицевого счёта могут играть в любые игровые автоматы на реальные ставки и выигрывать денежные призы при выпадении нескольких одинаковых картинок рядом на одной линии. Это не обязательно должна быть прямая: картинки могут выстроиться в ломаную линию или выпасть по диагонали. Если в данном слоте предусмотрена такая выигрышная линия, то денежное вознаграждение будет гарантированно начислено.

Для выигрышей в основном раунде нужно собирать призовые последовательности, состоящие из нескольких одинаковых картинок, именно на активных линиях. Это принципиально важное условие, поскольку только оплаченные линии могут приносить доход при игре в слоты по определению. Когда призовая комбинация выпадает на линии, на которую не была сделана ставка на стадии настроек, то она не подлежит оплате, то есть возможность заработать сгорает. Вот почему лучше вводить в игру все линии выплат, которые есть в выбранном игровом автомате. Иногда требуется, чтобы выигрышная последовательность начиналась с первого барабана и простиралась слева направо. В соответствии с этим требованием оплате подлежат только комбинации, первый символ которых принадлежит левому крайнему барабану. Но в некоторых игровых автоматах такого требования нет, и в них оплачиваются любые совпадения одинаковых картинок на активных линиях, вне зависимости от расположения. Такие слоты более демократичны, но и встречаются реже.