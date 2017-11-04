Когда нужно кастрировать кота?

Кастрация может быть проведена в любом возрасте у кота. Но важно понимать, что самый лучший возраст для проведения данного вмешательства — это 9 месяцев. Такой период для многих пород котов является достаточным для того, чтобы проводить кастрацию. Её для многих хозяев очень желательно проводить без выезда с кошкой. Для это цели предусмотрено домашнее проведение процедуры. Поэтому, перейдя по ссылке https://vetdoctor.kiev.ua/services/189671/ можно получить информацию о кастрации кота в Киеве на дому. Необходимо проконсультироваться с специалистом для возможности надомной кастрации. Нужно ли кастрировать вообще кота? Многие хозяева озадачиваются риском и задают вопрос про то, можно ли проводить кастрацию коту или лучше обойтись без неё? В принципе, есть возможность навредить коту, но риски те же, что и при снятии зуба. Очень часто процедура Чаще всего она — кастрация не вредит и является довольно простой операцией. Есть даже некоторые преимущества: например, если планируется покупать кота как домашнего питомца без разведения, то лучше будет кастрировать. После того, как проведут такую кастрацию, кот не будет метить дом. Если кот уже имел вязки, или кот возрастом больше 1,5 лет, то точно гарантировать, что он не будет метить места в доме нельзя.

Чаще всего, после проведения этой процедуры, кот не должен метить (если мстит), также должен быть менее злым и более весёлым. Кастрированные коты могут сохранить игривость до старости лет.

Кастрация предохранит котиков от разного рода болезней: простаты, аденомы желёз и инфекции. Эти болезни имеются у больше чем семьдесят процентов котов и кастрированные не имеют данных патологий.

Где будет лучше всего кастрировать, в домашних условиях или стационаре? Как было сказано выше, самый большой плюс кастрации — возможность не ехать за пределы дома, если на то есть разрешение от врача. Кот не покинет привычного для него условия и будет отсутствовать риск того, что может быть заражение. Есть также и небольшие отрицательные качества этого вмешательства. Риски получить нежелательные последствия при проведении процедуры выше дома, чем в клинике (стационаре).