Мальчику Роме из р.п. Благовещенка Алтайского края нужна помощь

Текст обращения мамы Ромы Козыревой Оксаны Сергеевны ко всем неравнодушным людям:

Здравствуйте!

Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи!

Наш Ромочка родился 21.06.2013г. Беременность была долгожданной. Это мой второй ребенок. В 30 недель мне поставили гестоз средней тяжести. В 36-37 недель меня госпитализировали на дородовое обследование. В 38-39 недель – плановое кесарево сечение. Родился мой долгожданный сыночек весом 3450гр, рост 52 см. По шкале Апгар 8-9 баллов, сразу закричал. В роддоме был спокойным мальчиком. Когда Ромочке было 3 недельки, я заметила у него тремор ручки. Обратились в больницу и нас положили на обследование в краевой стационар. В результате обследований было выявлено: ППЦНС, субкомпенсированная наружная гидроцефалия, анемия легкой степени, симптомы ВЧГ. Врачом был назначен противосудорожный препарат, который мы получали 3 раза в сутки. Через 10 дней врач отменяет нам 2 дозы противосудорожного препарата, назначает массаж. После массажа и отмены препарата у ребенка начались сильнейшие судороги. Нам начали колоть гормоны, приступы ушли. Но стоило отменить гормоны, как они снова вернулись. В итоге, пролежав в больнице 1,5 мес. Нас выписали в удовлетворительном состоянии, назначив лечение. По приезду домой ничего не изменилось, судороги усиливались и видоизменялись, назначенные препараты не помогали. Всему, чему мы научились в 3мес. – гулить, улыбаться, пытаться перевернуться на живот, мы потеряли. Ребенка было просто не узнать, он не на что не реагировал, постоянные приступы не давали жить. Назначенное лечение не приносило положительных результатов. Руки опускались и сердце разрывалось на части от бессилия, глядя на то, как мучается сыночек. И вот в один прекрасный день в интернете на форуме мамочек особенных деток я прочитала отзывы об одном препарате, который очень многим помог купировать судороги. С большим трудом нам удалось купить этот препарат, и мы начали его колоть в стационаре (предварительно это обсуждалось и решалось на врачебном консилиуме). Произошло чудо. Судороги сократились. Нас выписали и дальше мы уже кололи его по расписанной схеме 3 мес. амбулаторно. Ребенок ожил, появились эмоции, улыбка, движения. Благодарю бога, за то, что он услышал мои молитвы. Мы учились в 8 мес. заново переворачиваться на живот и на спину, держать головку. Реабилитации нам были некоторое время запрещены. В настоящее время у нас ремиссия 2 года. Ребенок на инвалидности с мая 2014г. Летом 2014г. нам разрешили осторожно делать массажики, так же лечились медикаментозно. Прошли 2 курса массажа. Появилась опора в ногах. Ромочка научился вставать на четвереньки и раскачиваться, делает попытки к ползанию, научился сидеть сам, берет игрушки, нравятся музыкальные игрушки, пьет сам из бутылочки, эмоциональный, улыбается, смеется. Интеллект наш очень пострадал, сынок не понимает обращенной речи, просьбы не выполняет, речи тоже нет. Но на свое имя отзывается, узнает маму, сестренку, бабушку, дедушку. Каждые 3-4 мес. мы наблюдаемся у краевого невролога. Ребенок постоянно находится на противосудорожных препаратах. По словам врача, шансы восстановиться у ребенка есть при постоянных интенсивных реабилитациях. В июле месяце мы прошли курс реабилитации в центре «Шаг за шагом» г. Барнаул. 3 недели мы упорно занимались. Ромочке это давалось очень тяжело, нагрузка большая, т.к. это у нас была первая интенсивная реабилитация, но мы справились. В комплекс реабилитации входили: ЛФК, массаж, логопедический массаж, занятия с логопедом-дефектологом, микрополяризация. По приезду домой я стала замечать, что у Ромы появилось еще больше эмоций, иногда проскакивают новые звуки, стала лучше опора на ножки (но стоит еще с поддержкой), спинка окрепла, появились более уверенные попытки к ползанию и сидению, больше интереса к игрушкам. В октябре 2015г. Мы прошли еще один курс реабилитации в клинике «Здоровое поколение» г. Барнаул. Имеются положительные результаты в плане развития.

Так получилось, что мне пришлось уволиться с работы, чтобы осуществлять уход за ребенком-инвалидом. Единственным источником дохода является пенсия ребенка, которой категорически не хватает на постоянные реабилитации. Все наши финансовые ресурсы исчерпаны, и мы вынуждены обращаться за помощью к людям. В нашей семье воспитывается еще старшая дочь – 8 лет.

Люди добрые, помогите мне поставить сыночка на ножки, пока еще не упущено драгоценное время, мы еще можем избежать зловещего диагноза ДЦП, если будем проходить постоянные реабилитации. Мой сыночек очень жизнерадостный мальчик, у него есть попытки к стремлению развиваться, он старается, а у нас душа радуется за него! Мы очень надеемся, что ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!

Сбор средств на оплату счета ведет Благотворительный фонд «Капля Добра».

Реквизиты для пожертвований для Козырева Романа:

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»

ИНН 3906319842

Счет получателя: 40703810300000000284

Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)

Корсчёт 30101810800000000701

БИК 042748701

Назначение платежа: для Козырева Романа.

Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив сообщение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: kdobra 100 (100 — это сумма, которая может быть указана от 10 до 15 000 рублей).

Информация на сайте фонда о Романе: http://kaplyadobra.com/kozyrev-roman/