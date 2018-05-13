Обзор игрового автомата Hotline

Под что только не стилизуют игровые автоматы! Буквально ни один из популярных сюжетов не обойден вниманием.

Есть слоты на египетскую, морскую, вампирскую и пиратскую тему, есть слоты по мотивам исторических событий и вымышленных миров, с различными животными и растениями, по сказкам и мифам. В том числе, есть и слоты, которые стилизованы под такой неоднозначный период, как 90-е годы.

Но если вы настроились на игровой автомат с «братками» в малиновых пиджаках и на шестисотых мерседесах, разочаруем вас: тема касается США. Хотя и здесь присутствуют огромные мобильные телефоны и крутые машины. По сюжету, некая группа преступников собирается ограбить ювелирный салон. Если у них это получится, половина пути к красивой жизни будет пройдена.

Попробовать сделать это может каждый, просто перейдя по ссылке http://casinofrank.sport-people.club/avtomaty/hotline и открыв слот «Горячая линия». Каждый посетитель может сыграть в бесплатном ознакомительном режиме, но если вы достаточно азартны, чтобы рискнуть и сделать ставку – регистрируйтесь в казино, пополняйте депозит – и пробуйте удачу на вкус.

Описание геймплея

Hotline – это пять классических уже барабанов и три ячейки в каждом столбце. Активны, причем постоянно, тридцать линий, по ним выстраиваются в выигрышные комбинации символы. Название слота, судя по всему, произошло от возможности сделав дополнительную ставку активировать «горячие линии», повышая свои шансы на успех.

В игровом автомате есть все присущие онлайн-слотам элементы: «Дикий» символ (красная машина), подменяющий другие на более выигрышные комбинации, а также скаттеры (изображения закатного неба), которые приносят доход, выпадая в любом месте и запускают фриспины. Правда, в слоте не предусмотрена риск-игра на удвоение выигрыша. Игровыми символами выступают бандит с пистолетом, девушка в шляпке и мужчина в белом брючном костюме. В качестве более мелких символов используются драгоценности (вынесенные из ювелирного магазина, по всей видимости).

В игре есть дополнительные бонусные раунды. Например, Expanding Wild Re-Spin – если дикий символ выпадает на «горячей линии», то такими символами заполняется вся колонка. Элементы управления в игре стандартны, можно настраивать в том числе звук, скорость вращений и т.д. Информацию о стоимости тех или иных комбинаций смотрите в таблице выплат.

Где и как играть

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