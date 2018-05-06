Особенности шин для вилочных погрузчиков

mavit
Автор: mavit Май 6, 2018 00:14

Особенности шин для вилочных погрузчиков

Особенности шин для вилочных погрузчиков

Вилочные погрузчики, в основном, работают на колёсном ходу. Важно подобрать для этой техники шины, чтобы они были в соответствии с необходимыми параметрами.

Шин выполняют следующие функции: Уменьшают потребление топлива. Участвуют в передаче тягового и тормозного действия. Производят сцепление колёс и рабочей поверхности. Смягчают действие толчков и ударов. В зависимости от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия, выбирают разные шины для погрузчика. Если техника будет работать не в помещениях, где дорожное покрытие может быть неровным, целесообразно выбрать шины пневматические. Они наполняются воздухом, точно также, как автомобильные шины. Они обладают высокой прочностью на истирание, благодаря специальному составу резины. С такими шинами детали, из которых состоит задняя подвеска, дольше не изнашиваются. Пневматические шины позволяют погрузчику нормально работать , при движении по неровной поверхности, ледяной или снежной. Если погрузчику предстоит работать на улице, где имеется ровный асфальт, или в помещении на территории склада, следует выбрать шины цельнолитые. Они отличаются долговечностью. Служат вдвое больше, чем шины пневматические. Это изделия из суперэластика, которым не страшны порезы, проколы. Покрышки пневматические могут подвергаться таким повреждениям. Цельнолитые покрышки не требуют периодической подкачки. Но для их монтировки требуется специальное приспособление. Чтобы не происходило проскальзывание, шин армируют специальной металлической сеткой. Маркировка. Некоторые важные параметры На каждый вид транспортного средства есть руководство, в котором указана точная маркировка. Указывается: Диаметр снаружи. Ширина профиля. Диаметр посадочный. По этим параметрам можно подобрать шины, необходимые для конкретной машины. Также следует учитывать индекс скорости, индекс нагрузки, индекс давления. Подобрать правильные шины на вилочные погрузчики сегодня нетрудно, ведь их производят в достаточном количестве и в разных вариантах.

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mavit
Автор: mavit Май 6, 2018 00:14
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