Правила установки детских площадок

Площадки для детей можно видеть, почти перед всеми многоэтажными домами. Они имеют разные размеры и оснащены, различными по виду, конструкциями. Но иногда конструкции, находящиеся на площадке не являются достаточно безопасными для пользования детьми.

Поэтому, устанавливая их, нужно придерживаться определённых условий и соблюдать некоторые правила и рекомендации. В настоящий момент появилось множество организаций, которые предлагают приобрести у них различные площадки для детских игр с различными размерами и параметрами. Среди множества организаций, предлагающие свои изделия, появилась конкуренция. Поэтому для продвижения своих изделий ими устраивается распродажа детских площадки для дачи, которые можно приобрести с подарком, или по более низкой цене. Чтобы установить такую площадку необходимо придерживаться некоторых правил:

•Детские конструкции на площадке, не должны быть расположены в достаточно сыром месте;

•Все изделия, которые созданы для детей, должны обладать удобством;

•Площадки необходимо монтировать под густыми деревьями, чтобы они скрывалась под их тенью, не оставляя малышей длительное время под лучами палящего солнца;

•Место для сооружения детской площадки требуется выбирать ровное, если нет такого, то его нужно разровнять, при помощи специальной техники;

•Выбирать такие участки, которые защищены от сильных порывов ветра;

•Площадки для детей нужно располагать далеко от дороги, чтобы малыши не дышали пылью и выхлопными газами, выходящими из автомобилей, а также во время игровых занятий, не смогли бы выбежать, на проезжую часть дороги;

•На площадках должны быть высажены зелёные насаждения, разбиты клумбы с цветами и газоны с зеленью;

•На игровых площадках должны быть расположены различные элементы для пользования подростками различного возраста, или взрослыми людьми.

Иногда бывает так, что придомовая территория очень маленькая, и невозможно отдалить площадку для детей, от дороги, по которой движется автомобильный транспорт. В таком случае, для детской площадки, требуется сделать ограждение, в виде забора.

При возведении детских площадок, специалисты руководствуются определёнными нормативами, которые нельзя нарушать, потому что это может повлиять на сдачу нового объекта в эксплуатацию.