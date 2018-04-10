5 причин популярности аутсорсинга

mavit
Автор: mavit Апрель 10, 2018 03:05

5 причин популярности аутсорсинга

Актуальность аутсорсинговых услуг повышается с каждым годом. Российские предприятия массово делегируют различные бизнес-процессы на внешний менеджмент. Путем привлечения надежного подрядчика удается условно создать автономное подразделение компании, решающее для нее конкретные задачи. 

На внешнее управление передаются различные бизнес-процессы:

  • логистическое обслуживание;
  • выполнение производственных операций на разных этапах изготовления продукции;
  • IT-обслуживание;
  • обеспечение безопасности в различных подразделениях предприятия;
  • кадровое обеспечение компании и др.

На протяжении последних 5 лет наблюдается стабильный рост сегмента аутсорсинговых услуг в России в среднем на 10%. Такая тенденция неслучайна. Ее результаты коренятся в высокой эффективности внешнего менеджмента бизнес процессов.

Почему аутсорсинг так популярен

Аутсорсинг — outsourcing-kadrov.ru/autsorsing — применяется на предприятиях различных сфер хозяйствования. Как показывает практика, не менее 65% компаний, впервые передавших определенные бизнес-процессы на внешнее управление, используют такую модель организации деятельности как основную. Это объясняется неоспоримыми достоинствами аутсорсинга:

  • Использование внешних ресурсов. Подрядчик применяет собственные производственные линии, технологии, и другие факторы для получения необходимого компании результата;
  • Избавление организации от второстепенных задач. Привлекая бизнес-партнера к сотрудничеству, удается разгрузить собственных административных специалистов, сэкономить время и деньги, передав ему непрофильные обязанности;
  • Контрактная основа сотрудничества. Отношения исполнителя и заказчика регулируются официальным договором. В нем четко указываются права и обязанности обеих сторон;
  • Оплата услуг по факту их оказания. Только после того как заказчик получает необходимый результат, он перечисляет средства подрядчику. Это гарантирует 100% целевое использование оборотных средств;
  • Повышение эффективности основной деятельности. Передача части обязанностей партнеру, позволяет руководителю сконцентрировать освобождаемые трудовые, денежные, временные ресурсы на решении приоритетных задач. В результате, производственные показатели стабильно повышаются.

С помощью аутсорсинга удается существенно сократить постоянные расходы, уменьшить официальный штат, оптимизировать налогообложение, а также увеличить доходы предприятия!

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Автор: mavit Апрель 10, 2018 03:05
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