5 золотых правил проведения промо-акции

Проведение промо-акций выглядит как один из самых оптимальных вариантов продвижения товара или торговой марки. Но чтобы такое мероприятие было успешным, необходимо знать и придерживаться ряда правил, о которых мы и поговорим сейчас.

Правило 1. Делаем расчеты

Прежде чем приступать к проведению определенного мероприятия, стоит заняться подготовительными работами. И самым важным этапом тут является проведение расчетов. Цель любой рекламной кампании состоит в получении прибыли. Если конечный финансовый эффект не перекрывает затраты, у организатора есть 3 варианта:

отказаться от акции;

пересмотреть ее концепцию;

объединиться с другой торговой маркой (не конкурентом), чтобы разделить затраты.

В то же время, при расчете прибыли стоит учитывать, что достаточно часто такие акции имеют эффект не в краткосрочном периоде, а в длительной перспективе.

Правило 2. Определяемся с целевой аудиторией

Любая рекламная акция делается не для вас, а для потребителей. И от того, кто именно выступает целевой аудиторией, зависит и сама концепция рекламной кампании. Важно знать, кто является вашим клиентом, ведь иначе результативность мероприятия будет не слишком высокой. Необходимо постоянно анализировать информацию о том, кто основные потребители, что они предпочитают, когда покупают товар и т. д.

Правило 3. Выбираем время

Важно, чтобы как можно больше людей смогло посетить ваше мероприятие. Поэтому выбирайте то время, когда целевой аудитории будет максимально удобно. Самый оптимальный вариант – проводить промо-акцию на выходных или после 18.00. При этом желательно приурочить событие к определенному торжеству. Например, во время праздников люди более предрасположены к посещению различных акций, чем в будни.

Правило 4. Думаем о месте

Фактически, тут все так же, как и с выбором времени. Чем больше целевой аудитории сможет посетить ваше мероприятие, тем лучше. Важно отметить, что речь идет именно о целевой аудитории, а не о простых людях. К примеру, не стоит устраивать дегустацию элитных сыров возле метро – хоть поток людей и будет большим, потенциальных покупателей среди них мало. А вот для раздачи листовок метро подойдет как нельзя лучше. В наше время наиболее актуально организовывать промо-акции в таких местах:

торгово-развлекательные комплексы

большие перекрестки;

площади.

Правило 5. Подбираем персонал

Именно персонал будет взаимодействовать с покупателями. Поэтому необходимо, чтобы промо-сотрудники отличались:

коммуникабельностью;

доброжелательностью;

активностью;

ответственностью.

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