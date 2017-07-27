Биография Андрея Дашина

Андрей Дашин — известный российский предприниматель и организатор благотворительных фондов. Родился этот замечательный человек в Казани 8 июля 1985 года. По образованию Андрей Дашин специалист банковского дела. Своей профессии обучался в том же городе, где и был рожден. Он окончил Казанский финансово-экономический институт. Свой первый опыт в работе он приобрёл уже в студенческие годы, устроившись в отдел валюты одного из крупнейших банков Казани. Затем он стал главой одного из отделов в большой компании России, занимающейся нефтью.

Фирмы под руководством Андрея Дашина

В 1998 году появилась фирма, именуемая «Альпари», руководителем которой стал Андрей Дашин. В функции этой фирмы входили финансовые услуги на рынке Форекс, а также организация обучающих курсов. Эта компания активно развивалась и вскоре получила огромную популярность в России. Почти в каждом городе открылись представительства «Альпари». А в конце 2001 года компания открыла своё представительство за рубежом.

Благодаря такому росту фирмы «Альпари» Андрей Дашин смог открыть новую компанию, именуемую FXTM, которая расположилась на Кипре. Она не хуже «Альпари» быстро обрела популярность и заняла первые позиции на рынке

Благотворительность

Андрей Дашин человек с доброй душой и открытым сердцем. Это доказывает открытие благотворительного фонда «Альпари», который помог многим семьям городов России, находившимся в трудных ситуациях. Фонд оказывает различную помощь малышам с серьёзными заболеваниями.

За счёт своих личных средств он оказал помощь в строительстве казанского детского хосписа. Но на этом добрые дела Андрея Дашина не заканчиваются. Ещё одним важным поступком с его стороны стала реконструкция церкви в Татарстане

В 2014 году в союзе со своей женой Андрей Дашин открыл ещё один благотворительный фонд на Кипре. Он оказывает существенную подмогу детям из нищих семей, проживающих на Кипре.

Интересы

Андрей Дашин в восторге от альпинизма. В 2012 году прошла акция под названием «Альпари на вершинах мира». Команда покорила 7 вершин мира. Акция побила 3 рекорда в области альпинизма. Благодаря чему, Андрей Дашин получил награду «Золотой ледоруб»

Методы лечения заболеваний кожи

К сожалению, иногда случается, что кожу человека поражают различные заболевания, например, псориаз, грибковые поражения, дерматиты и другие. Чтобы вылечить различные кожные заболевания специалисты в области дерматовенерологии разработали методы лечения заболеваний кожи.

Чтобы вылечить человека необходимо его обследовать и устранить причину заболевания, а также повысить иммунитет.

Но не все заболевания поддаются лечению. Например, такое заболевание, как псориаз. Вылечить его нельзя, а вот при помощи определенных препаратов и мазей можно держать заболевание под контролем. Лечат псориаз местно с помощью мазей. Перейдя по ссылке HYPERLINK «http://www.skincap.ru/article/maz-i-krem-ot-psoriaza вы сможете подобрать себе лечение. Помимо применения мазей, необходимо увлажнять кожу.

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