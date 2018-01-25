Бизнес перспективы в Латвии

За последний 2017 капиталовложения в бизнес в Латвии существенно сократились, рейтинг страны по сравнению с другими странами Прибалтики сильно подкосился. Это очень напугало многих бизнесменов, которые поспешили вывести свой бизнес или подумать дважды, прежде чем его туда вводить.

Подумать никогда лишним не будет, так как при неправильных действиях можно прогореть, но не всё так плохо как показывает статистика, ведь прогнозы на ближайшие годы утешительные.

На особенности бизнеса Латвии прежде всего влияет её географическое расположение. Выход к побережью Балтийского моря и наличие крупных портов открывает широкие перспективы в работе с морской продукцией и туризмом, а сотрудничество со странами Западной Европы стирает любые ограничения бизнеса, с которыми можно столкнуться в России и странах Евразийского Экономического Союза.

Идеальное место для среднего бизнеса?

Бизнес в Латвии развивается медленно и умеренно, но развивается постоянно. Очень важным и положительным этапом стало привлечение в страну крупных иностранных инвесторов, которые ранее сотрудничали со всей Прибалтикой. Многие из них решили конкретизировать, сделав Латвию основным регионом. Таким образом бизнес предложения о сотрудничестве стали увеличиваться, а ушедшие с латвийского рынка компании освободили место и повысили спрос почти во всех отраслях. Подробно рассмотрев такие предложения и не прогадав с выбором, такой ход вероятнее всего закончится успехом. Но учитывая статистику, согласно которой одна из трех компаний терпит неудачу, к выбору стоит подойти ответственно.

Латвия более всего благоприятна именно для среднего бизнеса. Есть риск прогореть, но при правильном подходе есть большой шанс быстро вывести свою фирму на хороший уровень, ведь в этой стране масса преимуществ.

Балтийский берег

Приятным сюрпризом, который ожидает бизнесменов в Латвии, являются низкие налоговые ставки. А учитывая некоторые региональные и не только факторы, зарегистрировать фирму в Латвии намного проще, чем во многих других европейских странах. Достаточно просто заполнить договор.

Латвия является членом многих ведущих объединений, в которые путь из неё открыт. По большому счету, Латвия — это билет, благодаря которому можно выйти на европейский рынок.

Такая страна как Латвия очень полезна и благоприятна для бизнеса, но никогда не будет лишним перестраховаться и заранее оценить свои возможности. Хорошо прощупав почву, вы будете знать на несколько шагов вперед что ожидает ваш бизнес. Тогда риск будет минимальным, а вложенные силы себя окупят с лихвой.