Чем занимается брокер Телетрейд?

Не потеряться на финансовом рынке поможет «Телетрейд». Это брокерская компания, призванная донести финансовые инструменты для торговли, которые могут стать доступными каждому. Телетрейд — лохотрон? (правда на otzovik.in.ua).

Чем занимается компания

Специалисты организовывают обучение, проводят консультации. Это позволяет научиться трейдингу, инвестированию, управлять средствами. В широкой деятельности компании есть несколько направлений:

Получение услуг по торговле.

Возможность научиться инвестировать деньги.

Обеспечить выгодные перспективы.

Создать лояльные условия для партнерских отношений.

Помочь с трудоустройством.

Реализовать социальные проекты.

Именно там проводят мастер-классы, гарантированно выводят сделки на рынок, создают партнерские программы.

Начать следует с официального сайта. Здесь помогут найти правильное решение для получения дополнительного дохода. Некоторые новички впоследствии именно здесь получают основной доход.

После того, как становится известно, что Телетрейд проводит обучение и помогает, сотрудничать с компанией начинают люди независимо от возраста, опыта и наличия свободного времени.

Многие уже оставили положительные отзывы о работе компании. Именно на официальном портале можно найти ответы на все вопросы.

Служба поддержки

Почему выбирают именно эту компанию? Имеет значение поддержка клиентов. Она исходит от профессионалов на двадцати языках. Как указано на сайте, работа операторов происходит круглосуточно без перерыва. Однако возникают ситуации, когда сотрудник с определенным языком связи не может помочь.

А вот в остальных случаях все, кто находится на рабочем месте, решает возникающие проблемы. Работники ведут себя вежливо, отвечают быстро и поддерживают в вопросах, связанных с Форекс.

Среди условий работы выделяют:

Первоначальный взнос в размере 2 тыс. долларов.

Для игры можно выбрать валюту, акции, фьючерсы.

Заключение сделок проходит на удобной платформе.

Тестирование может пройти новичок с помощью демо-счета, который открывается бесплатно.

Связь осуществляется по телефону, электронную почту, форму на сайте.