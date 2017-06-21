Что из себя представляет автоматизация столовой на предприятии?

Столовая на предприятии – структурное подразделение, созданное в пределах определенной организации (завода, школы, НИИ и др.) Оно массово обеспечивает обслуживание посетителей в дневное время суток. Это бюджетный вариант питания, однако, несмотря на это, требования в столовых, относящиеся к качеству приготовления блюд и скорости обслуживания, достаточно высокие.

Кроме того, столовая в структуре предприятия отличается от столовой общественной тем, что в ней предусмотрена высокая организация системы идентификации обслуживаемых, включение в систему учета всевозможных льгот и лимитов работающего персонала. Программа автоматизация столовой была разработана с целью не просто создать надежную систему учета и контроля, но и обеспечить постоянный режим обслуживания – как для персонала, так и для ее посетителей. В ходе автоматизации должна быть обеспечена единая схема, обеспечивающая улучшение обслуживания и включающая в себя следующие компоненты:

• увеличение пропускной способности;

• оптимизация складского учета и реализационного результата;

• обеспечение контроля движения материальных и денежных средств.

Специфика автоматизации столовой заключается прежде всего в том, что ее работа организовывается по договору с предприятием, в структуре которого она функционирует. Такой договор должен предоставить гарантии надежного учета поступлений средств по каждому конкретному сотруднику и произведенных по нему затрат. Работника необходимо привязать к его личному счету, и организовать ввод данных таким способом, чтобы сама система вычитала потраченные на питание средства из его заработной платы. Также она также должна учитывать все дотации от данной организации или учреждения. Для посетителей, не входящих в ее кадровый состав, должен быть предусмотрен вариант оплаты питания посредством карты – дебетовой или кредитной. Система должна предоставить возможность уменьшения количества ошибок в расчетах, обеспечения скидками, бонусными программами лояльности потребителей, а также уменьшение зависимости системы от человеческого фактора, в частности, от персонала столовой.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+