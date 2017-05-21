Что из себя представляет Форекс?

Форекс является финансовым рынком, который действует на территории многих стран. Понятие работа на Форексе, forex подразумевает собой извлечение дохода, который получается, когда трейдер играет на соотношении стоимости курсов разных валют. Можно привести такой пример: сегодня утром вы купили доллар по цене шестьдесят рублей, а завтра вечером его продали за семьдесят, получившаяся разница в десять рублей будет вашей прибылью. В соответствии примерно с такой стратегией рынок форекс и функционирует. Говоря более простым языком, вся работа Форекса является спекуляцией на валютных сделках. Для очень большого количества людей, проведение торгов на forex рынке стало основным доходом. Грамотно проведённые сделки, позволят существенно повысить доходы и защитить свой материальный капитал от влияния инфляции.

Ещё одна фишка Форекса в том, что извлечь выгоду, возможно не только из повышения стоимости валют, но и его снижения. Вся система построена таким образом, что трейдеру нужно угадать, каким будет курс валютной пары, с которой он собирается работать. Помимо знаний, навыков и своих аналитических способностей, игрок рынка может воспользоваться индикатором движения графика стоимости валют, который подскажет, вероятное изменение курса.

Достоинством Форекса является его доступность. Для того чтобы заниматься торговлей достаточно с помощью интернета, зайти на сайт биржи. Существуют и приложения, предназначенные для работы на персональных компьютерах и планшетных устройствах. Начинающему трейдеру, после регистрации будет доступен обучающий режим, в котором он сможет попрактиковаться, используя специальные бесплатные баллы, зачисленные на его счёт. А также, зайдя на сайт и зарегистрировавшись, можно почерпнуть информацию о существующих биржевых стратегиях и методах торговли. Но следует помнить, что если вы решили освоить профессию трейдера и вложить средства в торговлю валютой на Форекс, то биржа не даёт гарантии получения дохода с вложенных денег. Более того, вы можете потерять всё до копейки. Поэтому для онлайн-торговли следует иметь необходимый опыт и знания.

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