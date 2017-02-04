Что из себя представляет унитаз Ideal Standard?

Компания «Ваннаком» представляет новинку этого сезона – подвесные унитазы оптимальной формы и размеров, которые идеально впишутся в дизайн любой ванной комнаты.



Обтекаемые формы, удобная рабочая поверхность и форма чаши соответствуют требованиям международной стандартизации и отвечают требованиям даже самых взыскательных пользователей. Купить унитаз Ideal Standard по приемлемой цене можно уже сегодня, достаточно сделать заказ прямо через сайт, и в удобное для вас время покупку доставят по указанному адресу.

Традиционные формы, идеальные решения и высокое качество сырьевых материалов выгодно отличает продукцию серии «Идеал стандарт», предлагаемую широкой пользовательской аудитории.

По желанию клиента компания готова предложить разные формы бачка, а также несколько видов унитазов: напольные, пристенные, подвесные, которые могут точно вписаться в стилистику любого комплекта сантехники, выгодно дополняя его традиционными формами и удобством монтажа.

Среди отличительных особенностей этой модели следует обозначить:

Горизонтальный выпуск и глубокий, беспрепятственный смыв;

Подача воды под высоким давлением;

Привлекательный внешний вид;

Удобство в эксплуатации и уходе за изделием;

Сантехника подойдет ля любого дома, коттеджа, квартиры, офисного заведения;

Унитазы оснащены удобной крышкой – сидением с микролифтом;

Демократичная, приемлемая цена;

Надежная гарантия качества.

Эти и другие преимущества вы обнаружите сразу же, как только уделите несколько минут для просмотра онлайн-витрины. Опытные консультанты окажут поддержку в том случае, если вам сложно сделать выбор. Надежным залогом высокого качества товаров являются многочисленные отзывы потребителей – физических и юридических лиц, осуществляющих закупки сантехники по долгосрочным перспективным договорам.

Для выполнения заявки мы используем собственный транспорт, поэтому вам не стоит беспокоиться о том, как доставить покупку. Выражая надежду на взаимное доверие, ваши заботы мы берем на себя.