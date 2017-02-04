Что из себя представляет унитаз Ideal Standard?
Компания «Ваннаком» представляет новинку этого сезона – подвесные унитазы оптимальной формы и размеров, которые идеально впишутся в дизайн любой ванной комнаты.
Обтекаемые формы, удобная рабочая поверхность и форма чаши соответствуют требованиям международной стандартизации и отвечают требованиям даже самых взыскательных пользователей. Купить унитаз Ideal Standard по приемлемой цене можно уже сегодня, достаточно сделать заказ прямо через сайт, и в удобное для вас время покупку доставят по указанному адресу.
Традиционные формы, идеальные решения и высокое качество сырьевых материалов выгодно отличает продукцию серии «Идеал стандарт», предлагаемую широкой пользовательской аудитории.
По желанию клиента компания готова предложить разные формы бачка, а также несколько видов унитазов: напольные, пристенные, подвесные, которые могут точно вписаться в стилистику любого комплекта сантехники, выгодно дополняя его традиционными формами и удобством монтажа.
Среди отличительных особенностей этой модели следует обозначить:
- Горизонтальный выпуск и глубокий, беспрепятственный смыв;
- Подача воды под высоким давлением;
- Привлекательный внешний вид;
- Удобство в эксплуатации и уходе за изделием;
- Сантехника подойдет ля любого дома, коттеджа, квартиры, офисного заведения;
- Унитазы оснащены удобной крышкой – сидением с микролифтом;
- Демократичная, приемлемая цена;
- Надежная гарантия качества.
Эти и другие преимущества вы обнаружите сразу же, как только уделите несколько минут для просмотра онлайн-витрины. Опытные консультанты окажут поддержку в том случае, если вам сложно сделать выбор. Надежным залогом высокого качества товаров являются многочисленные отзывы потребителей – физических и юридических лиц, осуществляющих закупки сантехники по долгосрочным перспективным договорам.
Для выполнения заявки мы используем собственный транспорт, поэтому вам не стоит беспокоиться о том, как доставить покупку. Выражая надежду на взаимное доверие, ваши заботы мы берем на себя.
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