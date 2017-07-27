Что из себя представляют фризеры для мороженого?

Наверное, нет такого человека, который не любил бы мороженого. Мороженое любят все – и дети, и, конечно, взрослые. Брался ли кто подсчитать, сколько всего существует видов и сортов приготовления этого всеми любимого лакомства? Подсчитать, конечно, можно, но, вероятно, потребовалось бы на это много времени. Поэтому этого никто не знает. Как можно посчитать то, чего с каждым днем становится все больше: производители мороженого не сидят на месте, придумывают всё новые и новые сорта и виды. Каждая домохозяйка имеет ещё свои личные рецепты.

В далеком 1834 году, в США был получен патент на мягкое мороженое, которое приготавливалось в специально созданном для этого аппарате. Называется этот аппарат фризер для мороженого. Во второй половине девятнадцатого века фризеры стали выпускать серийно. На этом аппарате можно было приготавливать мороженое и твердых видов. Вкратце, принцип фризера таков: изначально изготовленная жидкая смесь, перемешивается и насыщается воздухом. Далее смесь замораживают при четырех, восьми градусах. Мороженое готово. Существует фризер для жареного мороженого.

В аппарате фризер установлен мотор. При помощи мотора вращается миксер в замораживающем цилиндре. В процессе вращения, стенки емкости постоянно подвергаются охлаждению. Процесс охлаждения во фризере аналогичный процессу в холодильнике. Подготовленная отдельно смесь, поступает в цилиндр, перемешиваясь, охлаждается. Когда смесь замерзнет, она поступает на расфасовку в стаканчики или, в зависимости от устройства аппарата, в другие емкости или упаковывается.

Различают и классифицируют фризеры по таким параметрам:

— какого вида мороженого производит фризер – твердого или мягкого;

— какой вид аппарата используется – напольный/настольный;

— производительность аппарата;

— объём емкости для производства мороженого;

— особенности системы охлаждения фризера;

— возможность пастеризации;

— устройство для образования воздуха.

Отличительными особенностями аппарата фризер является то, что у мороженого любой консистенции на выходе различная температура охлаждения. Для производства твердого мороженого (батч-фризер) температура охлаждения доходит до минус восьми, двенадцати градусов, а для мягкого – около восьми.