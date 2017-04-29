Что из себя представляют предприятия прямых продаж?

Предприятия прямых продаж – это организации, которые используют для продажи своих товаров технику прямых продаж. Одной из таких организаций является нл интернешнл – международная торговая марка, под которой в разных странах действуют предприятия прямых продаж. Более 250 наименований продукции производится на этом предприятии. Продукция этой организации направлена на улучшение здоровья и, в целом, качества жизни каждого человека.Прямые продажи подразумевают реализацию товара напрямую от продавца к покупателю. Продажа происходит «из рук в руки». В прямых продажах нет стационарных торговых точек, но могут использоваться временные: уличные лотки, торговые тележки или автомобили.

Подобные организации работают без посредников. То есть каждый консультант или дистрибьютор является собственником своего маленького бизнеса. Именно от него зависит доход, товарооборот и заработная плата. Дистрибьютор работает «на себя», намного больше заинтересован как в клиенте, так и в самой продаже.

Основные принципы, по которым работают организации прямых продаж:

Долгосрочное сотрудничество с клиентом. Консультант старается выстроить отношения так, чтобы покупатель захотел как можно чаще приходить именно к этому продавцу. Основной доход в прямых продажах приносят именно постоянные покупатели.

Отсутствие посредников. Такие компании не арендуют площадь для продаж, не нанимают продавцов и не платят им заработную плату. За счет чего стоимость товара значительно снижается.

Самостоятельный поиск клиентов. Дистрибьюторы не сидят на месте, постоянно активно ищут новых покупателей посредством презентации товара. Клиенты в свою очередь более доверительно относятся к консультантам, которые проявили особую заинтересованность в покупателе.

Ежегодно Ассоциация Прямых продаж анализирует доходы подобных предприятий. Например, в 2008 году компания Avon получила доход в размере 11 млрд. рублей. Такой бизнес стабилен, но требует огромных усилий, чтобы расти и развиваться. Главные преимущества такого бизнеса: низкая цена на товары, получение товара в удобном месте, возможность попробовать товар перед покупкой, индивидуальный подход

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