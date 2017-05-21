Что из себя представляют термочеки и этикетки?

Термочеки или этикетки – это специальные самоклеящиеся вещества, которые производятся в рулонах. Для их изготовления используют специальные разновидности термо-бумаги. Такое название этикетки получили, так как печать на них выполняется с помощью повышенной температуры термоголовки. Термочеки и этикетки можно увидеть практически каждый день в самых разных торговых центрах. Сфера применения таких этикеток очень большая:

магазины;

супермаркеты;

рынки;

гипермаркеты и т.д.

Термочеки применяются также в логистике (на складах). С помощью таких этикеток можно больше не задумываться о маркировки пакетов и ящиков вручную. Сегодня заказать этикетку или термочек можно в любом виде. Благодаря передовым технологиям можно изготавливать термоэтикетки, адаптированные под любые задачи и условия эксплуатации. Как правило, такие этикетки содержат нужную информацию, с помощью которой можно легко идентифицировать товар. На термочеки и этикетки можно найти название товара, время, дату покупки, вес, а также название торгового центра. Иногда на термочеке можно найти также логотип магазина или торгового центра. Печать термочека осуществляется во время покупки. Такие термоэтикетки значительно увеличивают пропускную способность супермаркетов, гипермаркетов и других магазинов.

Термочеки и этикетки изготавливаются в рулонах. Отметим, что они могут быть разных размеров. Термоэтикетки бывают 2 типов – для товаров, которые нужно транспортировать в агрессивной среде, и для продуктов, которые нужно сохранять в нейтральных условиях. Термочеки первого вида обладают защитным слоем. Они предназначены для таких продуктов, как сырь, рыба или мяса. Второй вид не имеет специальную защиту. Их применяют для маркировки фруктов, конфет, баночек, круп и подобных сухих продуктов. Кроме всего этикетки и термочеки являются методом рекламы. Ведь на них можно найти не только название или вес продукта, но еще и логотип или название торгового центра. Вот почему выбрать термочек следует внимательно. Сегодня специализированные компании предлагают быструю и качественную печать термочеков и самоклеющиеся этикеток любого размера и вида.

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