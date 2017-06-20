Что из себя представляют выставочные стенды?
Для участия во всевозможных выставках, каждой компании отводится небольшой участок площади, который оформляется в соответствии с корпоративным стилем. Для этого используются логотипы и цвета организации, а также выставляются образцы производимой продукции. Такая наглядная информация, которая даёт посетителю выставки понятие о компании, называется выставочным стендом. Перейдя на сайт tvexpo.pro можно ознакомиться с дизайном выставочных стендов от компании ТВ ЭКСПО. Варианты подачи информации, подобным образом, бывают самые разные и отличаются по видам:
Мобильные стенды. Благодаря своим небольшим размерам, перемещать и устанавливать эти стенды, могут два человека. Главное достоинство в том, что они позволяют устроить наглядную агитацию в очень короткие сроки. Мобильные стенды состоят из щита, на котором размещается информация и опоры для установки.
Стандартные стенды. Монтируются с использованием типовых конструкций, в оснащении используется минимальный набор технических средств, необходимых для функционирования.
Большие выставочные стенды. На создание такого стенда потребуется довольно значительная сумма. Устанавливаются в аэропортах, больших помещениях для проведения выставок, в общем, там, где бывают большие скопления людей. Для изготовления используются качественные материалы, а сами стенды, оформляются с использованием логотипа и корпоративных цветов компании, для которой предназначены. Нередко, увидев оформленный таким образом стенд, можно уверенно сказать, какой организации он принадлежит.
Промо стойка. Так же как и все предыдущие виды стендов, служит для наглядной демонстрации чего-либо. Состоит из стола и прикреплённого к нему баннера, на котором можно разместить, всю необходимую информацию. Промо стойка имеет небольшой вес и прекрасно подходит для транспортировки.
Производители выставочных стендов, постоянно проводят исследования, чтобы их продукция оптимально соответствовала, требованиям заказчика. Создаются эксклюзивные варианты, направленные на демонстрацию, какой-то определённой информации или продукции. Более подробно о стендах, можно узнать, перейдя по ссылке приведённой выше.
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