Что нужно знать про грузовые авиаперевозки?

Ни для кого не станет неожиданным понимание того, что перевозка грузов авиационным транспортом сегодня является наиболее дорогим способом. Поэтому авиационный транспорт, как вид транспорта для доставки какого-либо груза, может быть, использован в виду срочности перемещения грузов и их дороговизны.

Международные грузоперевозки в украину, как и других стран, регламентируются конвенциями, принятых в Монреале и Варшаве. Для сопровождения грузов необходимы авиационные накладные под общим названием AWB (air way bill).

Существуют общие принятые моменты, которые определяют стоимость доставки авиационным транспортом. Она начинает слагаться с начальной цены доставки груза в аэропорт. Далее в цену входит изучение груза с помощью рентгена. Терминальные и таможенные затраты также возникают при оформлении. Оформляется авианакладная AWB. Оплачиваются услуги и комиссия агента, и авиационный фрахт. Оплачиваются топливо и гарантия безопасности доставки. Также оплачиваются услуги и по месту прибытия – в аэропорту прибытия. Там также оформляются и оплачиваются терминальные и таможенные моменты, комиссия агента и транспортная доставка груза до получателя.

Сроки доставки согласуются отдельно, в зависимости от перелета. Так, например, перелет может состоять из промежуточных посадок. В виду этого, сроки доставки могут иметь существенные различия, которые зависят от различных обстоятельств. Если груз имеет большую стоимость, для его транспортировки авиационным транспортом следует заключать дополнительное страхование.

Авиафрахт, который включает топливные сборы, а также и сбор по безопасности, в различных авиационных компаниях может отличаться, причем, сильно отличаться. Зависит это от того, какая ценовая политика у той или иной авиакомпании или от загруженности предполагаемого маршрута.

Авиационные перевозки, их стоимость и специфика, может меняться от сезона к сезону, когда предполагается перевозить груз. Существуют и другие особенности при авиационных перевозках, которые могут на это влиять.