Что представляет собой брендбук?

Каждая компания или бренд имеет не только свою визитную карточку или товар, который реализует, но еще и историю, и определенные направления, и философию.

Но так как новое слово брендбук появилось сравнительно недавно, то, соответственно, еще не все понимают то, что же собой представляет такой брендбук. Уже в самом названии заложен и ответ, так как это документ или несколько документов, в которых сохраняется вся необходимая информация о компании.

Считается, что брендбук – это официальный документ, который позволяет отслеживать всю стратегию бренда и в дальнейшем на основе этих знаний и зафиксированного опыта продолжать строить бизнес. Кстати, перейдя по ссылке http://web-alt.ru/services/25 можно получить информацию о разработке фирменного стиля. Такой официальный документ в известной компании Веб-студия WEB Alternative позволит описать всю стратегию работы компании и поможет правильно и грамотно в дальнейшем выстроить все работу и с потребителями. В настоящее время уже во многих компания и даже в небольших фирмах брендбук уже стал настольной книгой, которую сотруднику не только следует изучить, но и руководствоваться в дальнейшем в своей работе. Такое отношение к работе помогает формировать у сотрудников компании определенное и довольно четкое представление о компании и о том бренде, который они представляют. В таком брендбуке есть и свои отдельные документы, которые также являются идеальными дли изучения и дальнейшего руководства ими. Прежде всего, речь идет о гайдлайне, который сочетает в себе все брендовые стили. Это и логотип, и сочетание разнообразных цветов, которые присущи данной компании.

Чаще всего брендбук можно найти на разных электронных носителях, а подробное описание всех файлов прекрасно представлено на сайте самой компании http://web-alt.ru/. Любой компании такое хранение весьма удобно. Все собранное воедино позволяет работать эффективно и успешно, так как теперь не придется ничего искать и любой материал всегда будет под рукой. Все собрано в одном месте и это позволяет проводить удачные сделки, эффективно и качественно работать, увеличивая рейтинг и доход компании.