Что представляют собой кадастровые работы?

Многие люди имеют во владении земельный участок, который приобрели или он достался по наследству. На нём может быть расположен дом или иная недвижимость.

Поэтому для правильного оформления всех необходимых документов обязательно нужно будет обращаться в кадастровую компанию для решения различных вопросов. В ООО «БТИ и кадастра» смогут помочь разрешить все возникающие проблемы.

Помощь может понадобиться в решении многочисленных вопросов, касающихся разрешения на постройку каких-либо объектов, в получении документов на любую недвижимость. Причём совершенно не важно, будет осуществляться продажа или постановка недвижимости на учёт. Кроме того, очень часто возникает потребность в изменении уже имеющихся документах.

Кадастровыми услугами пользуются в том случае, если у собственников землевладения имеются какие-либо претензии и разрешить они их не могут самостоятельно. В этом случае специалисты сделают комплексную проверку, в ходе которой производят сбор, анализ с последующей регистрацией всех объектов недвижимости. Они проводят документирование и передачу всех необходимых данных в уполномоченный орган для последующего учёта.

Что непосредственно будет входить в проводимые кадастровые работы:

1.Все имеющиеся объекты недвижимости будут поставлены на учёт.

2.Будут согласованы границы всех участков.

3.Произведут полное восстановление всех потерянных межевых знаков, а также сделают межевой план.

4.Выполнят выдел доли, а также правильно разделят все имеющиеся участки земли.

5.Произведут все необходимые действия, чтобы можно было получить паспорт.

6.Подготовят все необходимые выписки.

Основные этапы проводимых работ.

1.Производится тщательное изучение всех правоустанавливающих документов, предоставляемых заказчиком.

2.Проводятся все необходимые замеры, а также геодезическая съёмка обследуемой территории.

3.Выполняются все необходимые расчёты, делается тщательный анализ и производится камеральная обработка данных.

4.По мере необходимости производится сбор всех необходимых документов, осуществляемых посредством запросов в нужные организации.

5.Разрабатывается и оформляется межевой план, составляется акт.

6.Акт согласовывается со всеми сторонами, имеющими заинтересованность в этом вопросе.

7.Вся документация сдаётся, регистрируется, получается кадастровый номер и паспорт.