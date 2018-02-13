Что собой представляет кэшбэк?

Кэшбек (cash back) обозначает операции коммерческого характера, связанные с наличными средствами, которые возвращаются назад.

Данное понятие определяет размер процентов, полученных покупателем онлайн-магазина, клиентом банка и др. обратно после совершения в нем какой-либо покупки или банковской операции – можно получить информацию о кэшбэк подробнее читайте здесь. То есть, к примеру, покупатель онлайн-магазина, совершая покупку, получает не только товар, но и определенную сумму денежных средств, которую он за него уплатил. Такая операция экономически выгодна не только для клиента, но и для интернет-магазина.

Участвуя в партнерской программе ресурса, работающего с использованием «кэшбэка», покупатель заходит в интернет-магазин по специальной ссылке и выбирает товар/услугу. Затем он его/ее оплачивает, и оплата зачисляется на счет магазина. После этого покупателю начисляется некоторый процент от той денежной суммы, которая поступила на счет данного ресурса. Таким образом, cash back решает несколько важных задач, главными из которых является следующие: система «кэшбек» привлекает покупателей выгодным предложением, устанавливает долгосрочные партнерские отношения между продающим лицом (компанией) и его партнером или рекламным агентом (сервисом-посредником).

Услуги, предоставляющие покупателю помощь в том, чтобы второй как можно скорее получил необходимый ему товар или услугу на выгодных для него условиях, стали очень популярными в наше время. И неспроста. Ведь это помогает освободить драгоценное время на другие, более важные дела. Благодаря сервисам-посредникам, продавцы также остаются в выигрыше. Им не приходится тратить время на поиски своих покупателей. Сделка заключается без их непосредственного участия.

Таким образом, кэшбек является маркетинговым элементом, играющим важнейшую роль в передаче товаров, а также услуг от лиц (компаний), их предоставляющих, до покупателей тех или иных товаров или пользователей определенного рода услуг. Подобный экономический компонент, безусловно, влияет на рыночную систему в целом, на систему ценообразования и на установление определенных взаимоотношений между разными структурами рынка.