Что такое форекс?

Слово форекс является одним из самых популярных терминов во всем мире. Это связано с возрастающим интересом всех слоев населения к заработку на колебаниях валютных курсов. Чем сильнее и чаще меняется ситуация на рынке международной валюты, тем больше денег можно заработать на форексе.

Один из самых стабильных международных финансовых рынков, Форекс был создан в 1976 году. Причиной образования международного рынка послужил отказ ведущих мировых держав от «золотого стандарта» с последующим переводом внутренней валюты на ямайскую систему. В рамках вновь созданной международной системы разработаны и утверждены правила свободного обмена разных государственных валют. Все пользователи, желающие о форекс узнать больше, могут записаться на обучающие онлайн курсы.

Было бы не совсем верно по примеру многих трейдеров называть Форекс валютной биржей, это не так. Правильнее было бы его назвать внебиржевым рынком, поскольку он не имеет конкретного места для проведения торгов (а они все-таки, происходят, принося профессиональным инвесторам, расположенным в разных точках планеты, колоссальные доходы). Занимаясь коммерческой торговлей, грамотные трейдеры извлекают прибыль, благодаря разнице в курсах разных национальных валют.

Преимущественными особенностями рынка форекс являются следующие позиции:

Получить прибыль можно, делая ставки, как на понижении курса, так и на повышении;

Инвестировать можно, находясь в любой точке мира, поскольку форекс не имеет привязки к какому-то определенному месту;

По собственном усмотрению можно воспользоваться услугами профессиональных трейдеров, представляющих интересы инвестора на коммерческой основе;

Торговля на форекс происходит круглосуточно, поскольку основные торговые площадки функционируют буквально во всех часовых поясах (важно знать, что в выходные дни торговли нет);

Участником форекс может стать любой пользователь ПК, имеющий доступ в интернет;

Начать торговлю можно с учебного демо-счета, не рискуя при этом натуральными деньгами.

Сообщество трейдеров заинтересовано в вовлечении всех слоев населения в торговлю на рынке форекс. С этой целью в сети создано немало учебных курсов, которые позволяют самостоятельно, под наблюдением специалистов, обучаться правилам валютной торговли, установив специальную программу на свой компьютер. Интересно? Подключайтесь!