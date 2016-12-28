Что такое рентабельность активов?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 28, 2016 03:48

Что такое рентабельность активов?

Наверняка, не всем известно, что такое рентабельность активов. Значит, самое время узнать об этом. Из источника my-biz.ru можно узнать про рентабельность активов. На самом деле, речь идет о финансовом показателе, который показывает, насколько эффективно использовать те или иные активы в компании для того, чтобы регенерировать выручку.

Другими словами, это применение средств, благодаря которому компания способна покрыть то, что было потрачено, новой прибылью, доходом. Кроме того еще и получает прибыль. Показатели, с помощью которых можно оценить доходность, прибыльность предприятия, могут быть разными. Это очень важные показатели, на которые следует обращать внимание. Они могут быть разными. Существуют даже формулы, по которым вычисляются показатели рентабельности. Они везде совершенно разные.

Показатели рентабельности практически не попадают под влияние инфляции, чего не скажешь о величине прибыли. все ело в том, что такие показатели выражаются теми или иными соотношениями прибыли. То же касается капитала. В список следует добавить прибыль, а также затраты.

Одним из самых важных показателей является рентабельность имущества. Существует целая формула здесь. Прибыль, которая осталась в полномочии предприятия, делится на активы — их среднюю величину. То, что получилось в результате, следует умножить на сто процентов.

Стоит отдельно выделить и рентабельность оборотных активов. Этот показатель также исчисляется по определенному порядку. Прибыль, которая осталась в распоряжении предприятия, умножается на сто процентов. После этого результат необходимо разделить на оборотные активы — их среднюю величину.

Вообще рентабельность активов — это экономическая эффективность, ее показатель. В переводе с немецкого это слово означает доходный и прибыльный. Таким образом удается узнать, насколько эффективно использовать те или иные материальные ресурсы. То же касается денежных, а также трудовых,

Теперь вы точно знаете, что такое рентабельность. Она может выражаться либо в прибыли на единицу средств, которые были вложены, либо в прибыли, которая есть у каждой полученной единицы денег.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 28, 2016 03:48
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