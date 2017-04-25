Что такое рынок Форекс

Форексом называют межбанковский международный рынок валюты. Оригинальное название, Forex, означает Foreign Exchange Market (иностранный рынок валют). Оборот этого рынка только за один день составляет четыре триллиона долларов. Это делает его крупнейшим сегментом мирового финансового рынка и прибыльной площадкой для тысячи частных инвесторов по всему миру. Оказаться в их числе и иметь стабильный заработок могут все, у кого есть доступ к интернету и свободное время.Форекс представляет собой виртуальную сеть, которая охватывает весь земной шар. Ею пользуются банки, как государственные, так и частные, страховые компании, брокеры, различные фонды и фирмы, а также частные инвесторы, которые могут и покупать, и продавать валюту. Торговля на Форекс не останавливается ни на секунду. Во время торговли появляются различные forex signals provider, меняются множество показателей, которые влияют на успех купли или продажи: стоимость валюты зависит от уровня спроса и предложения. Например, цена за 1 евро в долларах может за одну секунду измениться на несколько пунктов, что повлияет на курс евро.

На рынке Форекс представлено около семидесяти торгующихся валют. Среди них доллары США, австралийские и канадские доллары, евро, рубли, английские фунты стерлингов, иены и мексиканские песо. Инвестировать и зарабатывать здесь могут граждане практически из любой страны мира.

Однако на Форекс торгуется не только валюта. Здесь доступны фьючерсы, акции крупных всемирно известных компаний, индексные акции, нефть, драгоценные металлы (золото, платина, палладий, серебро). Такая торговля осуществляется по тем же принципам, что и валютная.

География рынка Форекс обеспечивает его ежедневное и практически непрерывное функционирование. Рабочие площадки Форекс — это несколько крупнейший валютных рынков в разных регионах, работа которых синхронизирована посредством информационных технологий. Площадки, то есть рынки, расположены в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Сингапуре, Китае, Англии, Германии, Швейцарии и Америке.

Однако перерыв в работе биржи все же есть. Он происходит один раз в неделю и длится с пятницы (22.00) до воскресенья (21.00). Ориентироваться при этом нужно на среднее время по Гринвичу.

Если forex интересует вас как место для заработка в качестве частного инвестора (или трейдера), то объектом вашего внимания и будущих сделок станут именно тенденции изменения курса разных валют. Работа каждого трейдера на рынке зависит от скачков курсов валют, акций или ценных металлов. Поэтому ваш доход на рынке Форекс будет зависеть исключительно от точности прогноза изменения курсов.

Как выглядит сделка на Форексе? Например, трейдер проанализировал рынок и думает, что курс доллара относительно фунтов стерлингов повысится. После этого он отдает соответствующих приказ об открытии сделки, которая основывается на его предположении. В случае, когда предположение относительно повышения курса было правильным, трейдер получает прибыль. Прибыль зависит от того, насколько сильно вырос курс. Если же предположение было неверным, то трейдер, соответственно, несет убыток, который также зависит от того, насколько курс упал.

Трейдеры самостоятельно выбирают время для открытия сделки. Изменения курсов валют происходят буквально каждую секунду, поэтому и прибыль от сделки трейдер может получить очень быстро. Эта особенность рынка Форекс представляет собой огромное преимущество для инвесторов и выгодно выделяет его среди других способов заработка. Скорость осуществляемых сделок на Форексе обеспечивает трейдеров потенциально высокой прибылью.