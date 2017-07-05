Что такое ТЭН в стиралках и каковы его функции?

mavit
Автор: mavit Июль 5, 2017 21:19

Что такое ТЭН в стиралках и каковы его функции?

Нагревательному элементу в любой стиральной машине отводится особая роль, поскольку без ТЭНа работа такой бытовой техники имеет различные проблемы. При его неисправности необходимо обращаться в сервис для замены или ремонта.

Основные функции ТЭНа

Трубчатые электронагреватели являются небольшой трубкой, внутри которой располагается спираль из токопроводящей нити. Трубка изогнутая, и закрепляется с двух концов на фланец. Прокладка на этом фланце обеспечивает герметичность закрытия трубки, что достигается затяжением гаек. Далее устройство монтируется в стиральную машину.

Основной функцией ТЭНа является нагрев воды до необходимой температуры, и при отсутствии нагрева воды невозможно достичь эффективности стирки. При этом на срок эксплуатации нагревательного элемента могут воздействовать:

  • качество материалов трубки и спирали;
  • уровень жесткости используемой воды;
  • установка температуры при стирке;
  • образование накипи на поверхности ТЭНа.

Мощность детали может варьироваться от 1.600 до 2.200 W, и этот параметр напрямую влияет на то, насколько быстро прогреется вода для стирки в стиральной машине. Обычно ТЭН располагается под баком, и вода в баке благодаря ему достаточно быстро нагревается для того, чтобы отстирать различные пятна и загрязнения на вещах.

Причины поломок ТЭНа

Когда выходит из строя нагревательный элемент, функционал стиральной машины существенно сокращается, а эффективность стирки снижается до минимального. Именно потому требуется ухаживать за машинкой согласно инструкции, чтобы продлить срок службы ТЭНа. Чаще всего ТЭН ломается в нескольких случаях:

  • заводской брак, от которого не застрахован никто. При необходимости, после обращения по гарантии, в сервисном центре нагревательный элемент просто заменяют на исправный;
  • образование накипи на внешней поверхности. При оседании накипи на ТЭНе металл, из которого сделан корпус этой детали, трескается и нагревательный элемент становится непригоден;
  • проявление коррозийных явлений на поверхностях детали, что приводит к нарушению герметичности его защитной металлической оболочки и замыканию в итоге.

Даже при очень аккуратном использовании ТЭН со временем все равно выходит из строя, и потребуется его замена. Стоит использовать специальные средства для смягчения воздействия жесткой воды на металлический нагревательный элемент. А при выходе ТЭНа из строя обратиться к профессионалам, например, в компанию «Рем-Сервис», работающую по Москве и Московской области. Ведь, как известно, в этом регионе очень высокая плотность населения, следовательно, очень много стиральных машин, которые неизбежно ломаются.

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mavit
Автор: mavit Июль 5, 2017 21:19
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