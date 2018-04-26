Доставка из Китая ЖД транспортом

Доставка товаров из Китая ЖД транспортном – это популярная услуга, которая в последнее время начинает интересовать огромное количество людей на территории нашей страны. Благодаря такой услуге можно транспортировать грузы в любую точку России за приемлемые средства и в разумные сроки. Конечно, если сравнивать ЖД транспортировку с воздушным сообщением, то вторая может похвастаться более быстрыми сроками, однако и стоимость в таком случае кусается, особенно, если предстоит доставить габаритные грузы. Поэтому если необходимо получить из Китая габаритные грузы, ЖД транспорт – это лучшее решение.

Схема транспортировки товаров ЖД транспортом из Китая

На данный момент доставлять грузы из Китая по железной дороге выгодно с экономической точки зрения, особенно, если речь идет о крупных партиях. Это связанно с тем, что оплачивать необходимо только фактически занимаемый объем, а не вес и другие параметры.

Схема транспортировки выглядит следующим образом:

В первую очередь груз доставляется на консолидационный склад, где осуществляется его обработка, регистрация и упаковка. На втором этапе подготавливаются необходимые документы на груз. Помимо этого осуществляется таможенное оформления, указывается стоимость, оплачивается сбор и многое другое. После упаковки и получения разрешительных документов, груз отправляется железнодорожным сообщением в Россию. Отметим, что на этом этапе груз может проходить дополнительную таможенную очистку, но здесь все зависит от различных факторов. После доставки на территории России товар доставляется по адресу, который заранее оказывается.

Что важно знать

Организовать транспортировку без специальных знаний и опыта – это достаточно сложна задача. К примеру, изначально необходимо составить накладную, дорожную ведомость, правильно заполнить инвойс, проследить за составлением описи товаров, предоставить сертификаты, разрешения и лицензии во время оформления на таможне. Делая ошибку на одном из этапов, в итоге можно получить серьезные проблемы, вплоть до конфискации груза и наложения дополнительных таможенных сборов. Поэтому организацию перевозки следует доверить специалистам в этом деле.

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