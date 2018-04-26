Доставка из Китая ЖД транспортом
Доставка товаров из Китая ЖД транспортном – это популярная услуга, которая в последнее время начинает интересовать огромное количество людей на территории нашей страны. Благодаря такой услуге можно транспортировать грузы в любую точку России за приемлемые средства и в разумные сроки. Конечно, если сравнивать ЖД транспортировку с воздушным сообщением, то вторая может похвастаться более быстрыми сроками, однако и стоимость в таком случае кусается, особенно, если предстоит доставить габаритные грузы. Поэтому если необходимо получить из Китая габаритные грузы, ЖД транспорт – это лучшее решение.
Схема транспортировки товаров ЖД транспортом из Китая
На данный момент доставлять грузы из Китая по железной дороге выгодно с экономической точки зрения, особенно, если речь идет о крупных партиях. Это связанно с тем, что оплачивать необходимо только фактически занимаемый объем, а не вес и другие параметры.
Схема транспортировки выглядит следующим образом:
- В первую очередь груз доставляется на консолидационный склад, где осуществляется его обработка, регистрация и упаковка.
- На втором этапе подготавливаются необходимые документы на груз. Помимо этого осуществляется таможенное оформления, указывается стоимость, оплачивается сбор и многое другое.
- После упаковки и получения разрешительных документов, груз отправляется железнодорожным сообщением в Россию. Отметим, что на этом этапе груз может проходить дополнительную таможенную очистку, но здесь все зависит от различных факторов.
- После доставки на территории России товар доставляется по адресу, который заранее оказывается.
Что важно знать
Организовать транспортировку без специальных знаний и опыта – это достаточно сложна задача. К примеру, изначально необходимо составить накладную, дорожную ведомость, правильно заполнить инвойс, проследить за составлением описи товаров, предоставить сертификаты, разрешения и лицензии во время оформления на таможне. Делая ошибку на одном из этапов, в итоге можно получить серьезные проблемы, вплоть до конфискации груза и наложения дополнительных таможенных сборов. Поэтому организацию перевозки следует доверить специалистам в этом деле.
Компания «ВЭЛЛ-Карго» профессионально предоставляет услуги таможенного оформления, доставки и перевозки грузов из Китая в Россию. На сайте http://kemerovo.wellcargo.ru/services/zhd-dostavka/ вы можете выбрать подходящий способ доставки для вашего бюджета: авто-, авиа-, ЖД, морская, экспресс доставка, контейнерные перевозки, сборные грузы и другие.
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