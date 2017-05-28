Достоинства упаковки из картона

Картонная упаковка используется повсеместно. В картонную тару упаковывается обувь, одежда, косметика, металл, мебель и т.д. Изготовление картонной упаковки производится из спрессованной целлюлозы или макулатуры. Картон – это спрессованная в несколько слоев бумага. У картонной упаковки, как и у любой другой, есть ряд преимуществ и недостатков. Картон – универсальный материал, недорогой, но может намокать. Это является его главным недостатком. Сейчас есть возможность покрыть картон специальным раствором, который защищает его от намокания. Еще одним важным недостатком картона является его непрозрачность. Оценить наполнение упаковки иногда очень важно. Например, при переезде придется подписывать каждую картонную коробку, указывать все вещи, которые внутри. Это отнимает время и силы. В то время как через пластиковый контейнер видно содержимое. Некоторые виды картонной тары имеют специальные отверстия – окошки, закрытые пластиком. Через них можно посмотреть содержимое.

Картонная упаковка обладает рядом важных преимуществ:

Универсальность. Упаковку из картона можно сделать любой формы и размера. Картон легко гнется, не рвется, поэтому упаковать в него можно практически что угодно.

На картонную упаковку можно нанести печать или принт. Это удобно, если переезжают несколько семей одновременно. Или компания перевозит разные виды одного изделия. Также это удобно при реализации товара в розничных магазинах. Например, на обувных коробках всегда напечатан размер, цвет, схематично обозначена обувь, которая внутри. Это позволяет решить проблему «непрозрачности».

Экологичность. Картон легко утилизировать, это экологически чистый материал. Никаких испарений в атмосферу не поступает. Почва также не страдает при его разложении. Переработка картона не занимает много времени. Для этого не нужны дорогостоящие станки. После переработки картон можно использовать снова.

Сферы применения. Некоторые упаковочные материалы нельзя применять в определенных сферах. Например, крашеный пластик не рекомендуется для перевозки детских игрушек. Картон универсален в этом плане. Его можно применять для перевозки и упаковки любых материалов.

Картонная упаковка остается актуальной из-за своей низкой стоимости, безопасности, универсальности и экологичности.

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