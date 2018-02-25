Достоинства веб приложений

Веб приложения имеют важные достоинства и преимущества относительно обычных приложений, но самое главное в них, это то, что не требуется установка ПО и настройки, администрирования — всем необходимым занимается профессионал.

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Немаловажными достоинствами программных разработок для браузера также являются сосредоточение и централизация. Вся информация не может быть потеряна, если будет произведена подстраховка и созданы различного типа резервные копии. Веб приложения требуют ручной инсталляции. Запуск и установка автоматическая.