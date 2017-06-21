Электросварная труба: способ производства и эксплуатация

Изделия металлопроката сегодня широко распространены в самых разных сферах жизнедеятельности человека. В обществе сложился стереотип, что сортамент — это только: прутки, листы, стальная сетка, и всё это используется исключительно в строительных целях. На самом деле ассортимент металлопроката достаточно широк и разнообразен. Одна из топовых, востребованных позиций в наше время — труба электросварная, использующаяся:

и строителями,

и промышленниками,

и в сельском хозяйстве.

Конструкция универсальная и может быть приспособлена к различным сферам эксплуатации. Чтобы приобрести партию сортамента недорого — стоит обратиться в компанию «Бай Пайп», реализующую изделия металлопроката в любых количествах, объемах и по низкой цене.

Особенности электросварной трубы

Прежде всего хотелось бы отметить, что это изделия металлопроката производится из низколегированной, углеродистой стали. В процессе производства используются специальные валки. По большому счёту, труба изготавливается из листа, стенки у которого толщиной от 1 до 10 миллиметров. Пласт загибается, края заготовки свариваются радиочастотной сваркой. В результате чего и получается качественная электросварная труба широкого назначения.

Сферы использования

Наш век — время быстрого строительства, высоких технологий, бурного развития науки и техники. Вследствие чего большой популярностью стали пользоваться быстровозводимые конструкции. И речь идет не только о временных домиках для строителей, расположенных на территории стройплощадки, но и о капитальных зданиях, сооружениях, постройках.

Итак, на основе стальной трубы возводятся высокопрочные каркасы. То есть трубы:

разрезаются в нужных размерах;

свариваются друг с другом, образуя прочный каркас, который впоследствии обшивается высокотехнологичными материалами, утеплителями, отделочными панелями как для внутренней, так и для внешней стороны здания.

В результате получаются тёплые склады, жилые дома, хозяйственные постройки и так далее. Естественно, труба общего назначения применима при прокладке трубных систем в коммунальном хозяйстве. Ещё одно направление эксплуатации данного вида металлопроката — это транспортировка нефтепродуктов, газа, других веществ.

Трубы используются для конструирования поддержки рекламных щитов, различных вывесок. То есть такие трубы активно эксплуатируются в рекламной отрасли.