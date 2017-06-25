Этапы аренды торговых площадей в Новосибирске

mavit
Автор: mavit Июнь 25, 2017 04:33

Этапы аренды торговых площадей в Новосибирске

Новосибирск является крупнейшим научным, торгово-промышленным, транспортным и культурно-деловым центром, принадлежащим к городской агломерации Сибири. Снять помещение для торговых целей, на первый взгляд, не так-то просто. Этот процесс может затянуться на продолжительное время. Однако аренда торговых помещений в Новосибирске может стать не таким уж сложным занятием, если предварительно распланировать свои действия. Составив такой набросок-план, можно поэтапно и незаметно для себя подобраться к поставленной цели, а именно – получить в аренду необходимые квадратные метры.
Что для этого нужно?
Определиться, в каком здании Вам хотелось бы расположить свой офис. Продумать цели, под которые Вы хотите арендовать определенного типа помещение.
Затем необходимо ознакомиться с предложениями агентств по недвижимости. Вы можете найти их в интернете и газетах, содержащих такого рода информацию. Найдите несколько подходящих вариантов и сравните их. Если вы хотите открыть свой магазин, сформулируйте запрос по типу аренда магазина в Новосибирске и введите его в поисковую строку браузера. Система быстро предоставит разнообразные варианты аренды помещений, в которых можно организовать магазин.
Далее непременно нужно созвониться с выбранными арендодателями и назначить встречу, выяснив все важные для Вас моменты по телефону. Встречаясь с ними, тщательно изучайте все документы на ту площадь, которую Вы собрались арендовать. Затем произведите осмотр выбранного помещения: насколько он соответствует Вашим пожеланиям и коммерческим целям. Уточните пункты, вызывающие у Вас сомнения.
На официальном сайте Росреестра Вы можете получить всю необходимую информацию об имеющихся у данного здания владельцев и к кому можно обратиться с вопросом заключения договора аренды. Заключая договор, помните, что нужно четко прописывать все сроки аренды. Перепроверяйте все даты, вписанные в договор. Это поможет Вам подстраховаться от всевозможных недоразумений.
Еще один немаловажный момент – это стоимость арендованной площади и ее местоположение (определить проходимость места). Без сомнений, аренда в тц Новосибирск будет намного выгоднее, нежели вне торгового центра при одинаковой ценовой политике. Удачный выбор места поможет Вашему бизнесу развиваться.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 25, 2017 04:33
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью
  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью
  • Людмила Алекандровна

    Людмила Алекандровна

    На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии