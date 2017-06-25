Этапы аренды торговых площадей в Новосибирске

Новосибирск является крупнейшим научным, торгово-промышленным, транспортным и культурно-деловым центром, принадлежащим к городской агломерации Сибири. Снять помещение для торговых целей, на первый взгляд, не так-то просто. Этот процесс может затянуться на продолжительное время. Однако аренда торговых помещений в Новосибирске может стать не таким уж сложным занятием, если предварительно распланировать свои действия. Составив такой набросок-план, можно поэтапно и незаметно для себя подобраться к поставленной цели, а именно – получить в аренду необходимые квадратные метры.

Что для этого нужно?

Определиться, в каком здании Вам хотелось бы расположить свой офис. Продумать цели, под которые Вы хотите арендовать определенного типа помещение.

Затем необходимо ознакомиться с предложениями агентств по недвижимости. Вы можете найти их в интернете и газетах, содержащих такого рода информацию. Найдите несколько подходящих вариантов и сравните их. Если вы хотите открыть свой магазин, сформулируйте запрос по типу аренда магазина в Новосибирске и введите его в поисковую строку браузера. Система быстро предоставит разнообразные варианты аренды помещений, в которых можно организовать магазин.

Далее непременно нужно созвониться с выбранными арендодателями и назначить встречу, выяснив все важные для Вас моменты по телефону. Встречаясь с ними, тщательно изучайте все документы на ту площадь, которую Вы собрались арендовать. Затем произведите осмотр выбранного помещения: насколько он соответствует Вашим пожеланиям и коммерческим целям. Уточните пункты, вызывающие у Вас сомнения.

На официальном сайте Росреестра Вы можете получить всю необходимую информацию об имеющихся у данного здания владельцев и к кому можно обратиться с вопросом заключения договора аренды. Заключая договор, помните, что нужно четко прописывать все сроки аренды. Перепроверяйте все даты, вписанные в договор. Это поможет Вам подстраховаться от всевозможных недоразумений.

Еще один немаловажный момент – это стоимость арендованной площади и ее местоположение (определить проходимость места). Без сомнений, аренда в тц Новосибирск будет намного выгоднее, нежели вне торгового центра при одинаковой ценовой политике. Удачный выбор места поможет Вашему бизнесу развиваться.

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