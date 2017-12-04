Этапы ликвидации ИП

В силу стечения различных обстоятельств многим ИП необходимо закрыться. Безусловно, можно заниматься данным вопросом самому, но лучше доверить это дело профессионалам. На сайте «https://likvidaciya-ip.com» можно получить информацию о ликвидации ИП в Москве.

Компания профессионально помогает ликвидировать ИП. Работает в основном по Москве. Ее руководитель Роман Лавник опытный юрист.

В настоящее время актуальны следующие способы:

1. Прекращение деятельности производится владельцем самостоятельно. Стоит сказать, что в основном для этого нужно собрать все документы и выполнить обязательные подготовительные процедуры. Более того, закрывая ИП можно получить неплохой опыт, который в будущем может очень пригодиться.

2. Прекращение деятельности через специальную компанию, которая за деньги выполнит всю работу. При переходе на официальный сайт https://likvidaciya-ip.com можно увидеть расценки на данную работу, весь перечень услуг и иную полезную информацию. Такой способ закрытия наиболее приемлем для тех клиентов, которые хотят существенно сократить своё личное время и не имеют никакого желания вникать в тонкости этого процесса. В ИП Лавник к каждому клиенту будет индивидуальный подход, а компетентные сотрудники смогут с лёгкостью объяснить все интересующие его детали.

Перед самым закрытием ИП его руководству необходимо выполнить обязательные действия. По закону первые два пункта должны выполняться обязательно, а с остальными уже можно разбираться после закрытия. Но на практике всё иначе и требуют выполнить все пункты:

— Необходимо рассчитаться по всем налогам, штрафам и пеням, если таковые имеются.

— Нужно уволить весь штат сотрудников и рассчитаться с ними.

— Оплатить все страховые взносы.

— Нужно подать все декларации даже если в них будет указан не полный период.

— Потребуется снять с учета в ФСС.

— Выполнить все операции по закрытию расчетного счета ИП.

— Всю контрольно-кассовую технику потребуется снять с учёта.

На следующем этапе подают заявление о закрытии ИП и происходит оплата госпошлины.

После того, как весь комплект документов сформирован, то всё необходимое подаётся в налоговый орган. В налоговой нужно будет получить документ о закрытии.

Но всей этой волокиты можно с лёгкостью избежать, если обратиться в специализированную фирму.