Этапы настройки таргетинговой рекламы

Таргетинг представляет собой рекламу, направленную на целевую аудиторию, которая отвечает заданным рекламодателем требованиям. Показ объявлений подходящим по критериям людям осуществляется независимо от того, ищут они эту продукцию/услугу сейчас или нет. Будущие клиенты могут даже не знать о вашем товаре, но выбранная группа пользователей потенциально интересен он. Соответственно, эти люди нужны вам. Осталось лишь узнать, как делать таргетинговую рекламу.

Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы ваш бизнес уже сегодня приносил прибыль, следует заказать таргетинговую рекламу в специализирующихся на этом компаниях.

5 этапов, чтобы настроить таргетинга

Для раскрутки бренда можно выбрать любую социальную сеть, но принцип создания рекламных объявлений похожий, поэтому расскажем обобщенную схему разработки таргетированной рекламы:

Составление портрета ЦА. Необходимо собрать полезные сведения о потребителях: их поведение и интересы, увлечения, действия на разных сайтах и прочее. Этот пункт напрямую влияет на то, насколько эффективным будет разработанное послание. Выбор изображения для объявления. Каждый ресурс устанавливает свои параметры картинки, ознакомиться с ними вы сможете в рекламном кабинете. Главное правило – высокое качество изображения, должно быть броским и привлекающим внимание. Как настраивать таргетинговую рекламу? При выполнении всех действий важно правильно выставить параметры целевого пользователя: пол, возраст, гео и другие критерии, определяющие его. Написание заголовка и непосредственно текста – должны передавать суть вашего послания, быть краткими и бросающимися в глаза. Определение цены и способы оплаты, которые представлены двумя способами – за клики и за показы. Стоимость показа зависит от конкуренции и прибыльности ниши.

Настройка таргетинга на примере Facebook

Нажмите «Создать рекламное объявление», после чего вы переходите в режим пошаговой настройки.

Выбираем цель. Вставляется ссылка на рекламируемую продукцию, из предложенного списка выбирается соответствующая цель.

Создание объявления. В специальных полях вводите заголовок, текст и вставляете картинку. Можно воспользоваться дополнительными настройками.

Ввод критериев ЦА. Настраиваются посылы по общему принципу, подробно раскрывая целевую аудиторию. Вы также можете использовать дополнительные возможности, к примеру, геотаргетинг. Жмем «Разместить заказ». Пополнение счета осуществляется посредством обычного перевода с банковской карты.