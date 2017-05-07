Этапы остекления балконов и лоджий

В процессе благоустройства квартиры все чаще люди решают остеклить балкон или лоджию. С помощью остекления балкона или лоджий можно в доме создать дополнительное закрытое пространство, а также увеличить уровень комфортабельности и уюта. Для того чтобы все работы выполнились грамотно, нужно правильно делать замеры, применять качественные стройматериалы, а также профессионально подходить к делу. Конечно, остеклить балкон или лоджию можно самостоятельно, но лучше всего доверять это дело высококвалифицированным и опытным специалистам. Ведь каждый этап остекления требует тщательного подхода и одна, даже самая маленькая ошибка, в дальнейшем может привести к различным неприятностям. Отметим, что перейдя на сайт dom-uytniy.ru можно заказать остекление балкона или лоджии. Здесь можно заказать высококачественные услуги по самым приемлемым и доступным ценам.

Перед тем, как начать процесс остекления, нужно подготовить помещение. Для этого из балкона нужно убрать все лишнее, очистить балкон и делать соответствующие замеры. В начальном этапе важно также подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты, чтобы не терять лишнее время на постоянные покупки. Если вы не сможете самостоятельно делать выбор материалов, то опять же обратитесь к помощи специалистов. Перейдя на сайт dom-uytniy.ru можно заказать остекление балкона или лоджии.

Следующим этапом является демонтаж старого каркаса (если есть) и заказ нового профиля. Отметим, что существует, как холодное, так и теплое остекление балкона. Теплое остекление осуществляется, чтобы утеплить балкон. В данном случае нужно заказать такие профили, которые обладают теплоизоляционными характеристиками. Потом следует делать фиксаж, то есть соединить профили между собой. В данном этапе нужно применять саморезы. После этого необходимо установить и закрепить готовые конструкции на перилах, делать монтаж откоса и обработать стыки и незащищенные части конструкции специальным герметиком.

Процесс остекления балкона или лоджий, как кажется на первый взгляд, не так уж и легкое дело, поэтому если вы хотите создать в квартире максимальный комфорт, а также обеспечить эстетичность балкона, заказывайте соответствующие работы настоящим мастерам своего дела!

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