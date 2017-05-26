Этапы остекления и отделки балконов

Последние лет десять, окна и балконы стали стеклить, применяя современные конструкции и технологии привнесённые с запада – металлопластиковые рамы или ПВХ Иначе их ещё называют стеклопакетами. Рамы для стеклопакетов бывают разные: с одной воздушной камерой, с двумя и с большим количеством. Эта важная деталь в конструкции позволяет с большей эффективностью сохранять тепло и не даёт проникать холоду с улицы. Рамы для балконов из стеклопакетов могут быть, как глухими, так и с различными типами открывания: поворачивающимися, сдвигающимися или универсальными. У всех этих типов открываний различные элементы поворотно-открывающейся фурнитуры. В этой статье вы сможете узнать, как застеклить балкон в Тюмени.

Этапы работы по остеклению балкона.

Первый этап.

Требуется подготовить балкон для работы по остеклению. Высчитывается предполагаемая площадь, изучается поверхность элементов строительной конструкции для крепежа.

Второй этап.

Выяснение функциональных требований всей планируемой конструкции и от какого производителя будут преобретаться стеклопакеты. Монтаж рамы.

Третий этап.

Заделка примыканий рамы, их герметизация,

Четвертый этап.

Подборка деталей для укрепления и крепежа конструкции. Мастер подбирает нужный крепёж, который обязательно должен быть надежным и крепким. Подбор крепежа зависит от таких факторов: суммарная площадь используемого остекления, качество балконной основы и самого дома, этажность.

Пятый этап.

На этом этапе устанавливаются металлопластиковые рамы, изготовленные точно по размерам остекления. Производится их крепление.

Шестой этап.

Заделка всех швов. Это нужно производит с особой тщательностью. Чтобы не допускать промерзаний, толщина заделки швов должны быть два, четыре сантиметра.

Седьмой этап.

Монтируются элементы, защищающие верхнюю часть остеклённого балкона. Проводится герметизация всех стыков и швов.

Восьмой этап.

Этап остекления закончен, можно приступить к внутренней отделке балконного пространства. Для этого можно использовать различные отделочные материалы. На пол можно уложить керамическую плитку, ограждение можно утеплить пенопластом или минеральной ватой, а затем обить вагонкой или пластиковыми панелями. Пластиковыми панелями можно отделать и потолок.