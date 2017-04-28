Этапы поиска арендных площадей в Новосибирске

Новосибирск входит в пятёрку самых больших городов России. И чтобы снять торговые площади для открытия своего бизнеса, придётся перебрать множество вариантов. Поиск помещения, аренда магазина в Новосибирске, может превратиться в длинный и непонятный квест. Не стоит отчаиваться заранее, это только благодаря поверхностному взгляду кажется, что всё сложно и очень запутано. Но если применить методику планирования действий, или говоря проще — составить поэтапный план, то вся картина необходимых шагов, которые нужно будет предпринять для успешной реализации поставленной задачи, откроется перед вами целиком и будет понятной. Давайте попробуем составить такой план.

Нужно точно знать какое помещение, и для каких целей вам требуется. Выпишите все свои предпочтения и требования на отдельный лист бумаги и в дальнейших поисках отталкивайтесь от этой информации.

Изучите предложения фирм, которые занимаются недвижимостью. Выпускаются целые газеты, посвящённые этой тематике, или воспользуйтесь помощью интернета. Это можно сделать, введя в любой поисковой системе запрос. Например: недвижимость, аренда в галерее Новосибирск. Браузер сразу выдаст все возможные варианты, соответствующие вашему запросу.

При встрече с владельцем понравившегося помещения, внимательно изучите документацию на предполагаемый объект аренды. Осмотрите помещение на предмет соответствия вашим целям, если появились какие-то вопросы, то лучше будет задать их сразу.

Перед заключением договора аренды, зайдите на сайт Росреестра , узнайте, сколько владельцев у здания и кто может заключать подобные договоры. Обязательно указывайте все сроки и даты. Эта мера позволит избежать многих неприятностей.

При поисках подходящего помещения принимайте во внимание такой фактор, как соотношение стоимости аренды и проходимости людского потока. Этот пункт имеет очень большое значение. Так, например, аренда в тц Новосибирск, может иметь ту же цену, как в расположенном через сто метров магазине промтоваров, но в торговом центре, проходимость в несколько раз выше. Это будет являться определяющим фактором, который необходимо учесть при выборе торговых площадей.

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