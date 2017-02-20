Этапы регистрации общества с ограниченной ответственностью

Для того чтобы открыть свое ООО, необходимо пройти через все этапы регистрации. Перейдя по ссылке http://centrnp72.ru/34-registracija-ooo-tyumen.html можно узнать о регистрации ООО в Тюмени.

Общество с ограниченной ответственностью представляет с собой компанию, учредителями которой могут стать либо один человек, либо несколько — от одного участника до пятидесяти лиц. Учредителями ООО могут стать физические лица либо юридические. Уставный капитал этой компании делится на разные доли — они определенные по величине. Их размер устанавливают учредительные документы. Согла сно закону, учтвержден минимальный размер уставного капитала ООО.

До того, как будет начата госрегистрация общество с ограниченной ответственностью, должно быть соблюдено следующее обязательное условие: уставный капитал фирмы важно оплатить не меньше, чем на половину. Оставшаяся часть может быть проплачена в течение двенадцати месяцев с момента официальной регистрации фирмы.

Форма оплаты касаемо уставного капитала ООО может быть различной. Речь идет о ценных бумагах и деньгах, вещах и неимущественных правах.В том случае, когда размер неимущественного вклада — более двухсот минимальных размеров оплаты труда, для того чтобы произвест оценку, привлекают независимого оценщика. Специалист выполняет все необходимые раоты быстро и надежно.

Участники ООО рискуют понести убытки, причиненные вследствие функционирования общества. Размер убытков — в пределах стоимости вкладов. Здесь нет никакой ответственности по обязательствам общества.

В процедуру регистрации входит разработка учредительной документации. Кроме того, сюда относится изготовление печати общества, а также ее выпуск. В список этапов следует добавить регистрацию в фонде обязательного медицинского страхования. Конечно, это далеко не все этапы регистрации. Их намного больше. Для того чтобы ознакомиться со всем перечнем, можно проконсультироваться у специалиста по подобным делам. Он поможет зарегистрировать ООО надежно, безопасно и очень быстро. Гарантируется результат.

Специалисты выполняют все работы максимально точно, правильно. Очень важно, чтобы соблюдались все тонкости и нюансы. Открытие ООО — дело непростое. И здесь обязательно необходима помощь специалистов, знающих толк в подобных делах. Обратившись к профессионалам, вы сэкономите время, деньги и нервы.