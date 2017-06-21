Этапы установки системы видеонаблюдения

Если вы решили установить систему видеонаблюдения, для начала надо определиться с теми функциями, какие заложены в то или иное оборудование. Помимо обычной функции, которая предусматривает простой онлайн обзор происходящий событий, в устройствах видео/наблюдения (во многих), есть процесс записи подконтрольной информации. Запись осуществляется на цифровые устройства. Наличие такой функции, безусловно, очень удобная, дающая возможность просмотра отснятого и записанного материала. Благодаря специальной программе в компьютере поиск требуемой архивной записи будет существенно облегчён. Перейдя на сайт pro-spec.ru вам помогут установить систему видеонаблюдения.

По желанию владельца системой видеонаблюдения, на объекте могут быть установлены устройства, с некоторыми функциями добавочных свойства. Например, просматривать информацию на удалении, при помощи Интернета. Эта функция, где бы вы не находились, дает возможность в любое время дня и ночи держать под контролем объекты видеонаблюдения. Установка таких систем – работа специфическая и предусматривает изучение особенностей объектов. Всё зависит от того, где расположен объект, что это за объект, и каковы требования заказчика. Обычно, установка устройств видео/наблюдения состоит из таких общих моментов: видеокамеры, приёмные устройства, обработка видео, дисплее/мониторы.

Установка систем видео/наблюдения, состоит и нескольких этапов.

Первый этап: разработка и изготовление проекта монтажа всех устройств, определение с выбором конкретного оборудования, составление сметы.

Второй этап: техническая разработка прокладки кабелей, функция которых – передача видеосигнала с камер на компьютер.

Третий этап: доставка на обслуживаемый объект необходимого оборудования, согласно заложенной сметы.

Четвёртый этап: работы по монтажу всего необходимого оборудования для видеонаблюдения.

Пятый этап: проверка работоспособности установленного оборудования.

Итогом работы по установке устройств видео/наблюдения, должна стать качественная и защита объекта от незаконного проникновения.