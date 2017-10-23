Форекс — что это такое и как работает эта финансовая система?

Многих трейдеров постигает неудача. Чтобы разобраться в ситуации, когда приходится вкладывать собственные силы и средства, необходимо определить позиции каждой из заинтересованных сторон. Телетрейд— компания занимается аналитическими услугами, помогает в разработке стратегий капиталовложения, предоставляет доступ к осуществлению операций на международном финансовом рынке.

Торговая площадка: с чего начать

Форексом называют рынок, где участники легко проводят операции с различной валютой. Основные игроки – крупные страховые компании, международные банки, трастовые фонды. Им торговля нужна для того, чтобы:

Обменять валюту.

Получить прибыль от спекуляции.

Увеличить финансовый капитал.

Получить долгосрочное инвестирование.

Каждую минуту происходит перевод валют в зависимости от запросов клиентов. Держать возле себя огромные суммы денег не выгодно, так как никто не знает, когда они будут востребованы. Проще иметь валюту в резерве, чтобы впоследствии обменивать ее на другую.

При этом обращаться в банковскую организацию неудобно с финансовой и юридической стороны. А торговая площадка предлагает посетить рынок с огромным оборотом денежных средств со всего мира. Нажав кнопку на компьютере, подключенному к интернету, можно купить нужно количество единиц валюты.

На площадке происходит инвестирование, спекуляция и получение краткосрочной прибыли. Поэтому ее используют мелкие частные предприниматели. Успешные трейдеры постоянно находятся в поисках брокера, чтобы вести торговлю по предложенным правилам.

Имея на руках определенную сумму денежных средств, можно связываться с официальным представителем напрямую, чтобы выиграть более приемлемые правила. Остальным приходиться подстраиваться под уже имеющиеся.

Терминал призван помочь получать прибыль от продажи и покупки валюты. Проводить сделки можно в будние дни. Программное обеспечение скачивается, а после открытия появляется график с фиксированными изменениями курса валют.

Форекс предоставляет возможность купить дешевле, а продать дороже. То есть необходимо предсказать, в какую сторону произойдут изменения. Разница позволит получить прибыль в виде процента от вложенной суммы.