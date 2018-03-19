Форекс. Зарабатываем с Нуля

Forex/Форекс – международный финансовый рынок обмена валют. Сколько же трейдер (торговец) может заработать на Форекс? Все зависит от вложенных инвестиций, знания и опыта, а также везения и стратегии, выбранной трейдером.

Реально ли заработать на Форекс и какой может быть заработок?

Этот вопрос остается самым популярным для тех, кто в поисках легкой прибыли. Следует понимать, что выведение денег на финансовом рынке, как игра в рулетку – повезет или не повезет. Для увеличения своих шансов на высокую прибыль, трейдеру следует повышать свой депозитный счет. Большие депозитные вложения позволяют не так сильно рисковать, т.е. торговать возможно с небольшим процентным коэффициентом, что ведет к неплохому доходу. 10–20 процентов от внесенных на депозит средств, пущенных в оборот – вот, средний заработок за месяц. Для получения своего первого миллиона, потребуется немало вложенных сил, денег и времени. Не все готовы на такие условия.

Рассмотрим подробнее начальные действия для тех, кто впервые на Форексе. На финансовом рынке достаточное количество брокеров, предлагающих открывать депозитные счета с минимальных вложений, например — один доллар. Естественно, что и прибыль будет невелика. Тогда на помощь приходят кредиты в разных соотношениях (например, 1 к 50), т.е. если внесено 10 долларов, то к использованию будут доступны 500 долларов. Брокерская компания выдает 490 долларов в долг, при условии, что средства будут недоступны при потере своих 10 долларов.

Трейдеры, успешно зарабатывающие на Форексе, изначально вкладывали не более 400 долларов, так как этого вполне хватает для поднятия стабильного дохода.

Выбор брокерской компании

С 2016 года работу брокерских компаний подвергают лицензированию. С рыночной платформы потихоньку исчезают маленькие компании брокеров и во главе остаются гигантские брокер-компании и брокеры средней части, которым можно доверять, благодаря имеющимся рейтингам. Выделяют 29 брокеров, разделивших восемьдесят процентов рынка, с которыми можно сотрудничать без риска. К таким мировым фирмам можно отнести Forex club, TeleTrade и другие. А также, брокеры дают общедоступные бесплатные обучающие материалы, предлагают платные уроки.

Обучение — обязательный этап к достижению цели

Определенных инструкций о заработке на Форексе не существует, зато есть миллион возможных бесплатных ресурсов. Интернет заполнен различной информацией, предоставленной в видеофайлах, форумах, вебинарах. Вложить средства в получение знаний и стать успешным трейдером гораздо приятнее, чем остаться без капитала от недостаточного количества информации.

Выбор подхода

После освоения теории следует потренироваться с демо-счетами. И только после этого осуществлять переход к практике. Первым делом, стоит определиться с целями, будут ли они краткосрочными или долгосрочными. Существует ряд вопросов, на которые нужно дать ответ, для определения тактики дальнейшей торговли:

Для открытия торговли, что может случится? (точка входа)

Какие требуются условия, чтобы закрыть сделку? (точка выхода)

Как определится с валютной парой?

Выбрать торговый период (таймфрейм)

Определить для своей торговой системы максимально допустимый процент убытка

Определяем несколько типов управления сделками:

Традиционный. Каждый день необходимо пересматривать торговый путь и самостоятельно искать способы решения проблем. Занимает большую часть времени и сил, что способствует вашему росту к профессиональному трейдингу.

Автоматический. Управлять торговым счетом может специализированное ПО, способное отследить ситуацию и выполнить действие вместо человека. Конечно, существуют и минусы – робот следует установленной программой стратегии, и при резкой смене ситуации на финансовом рынке, может совершить ошибку.

Доверительный. Некоторые профессиональные трейдеры предлагают свои услуги в торговле за некоторый % от выручки и просят проинвестировать их счет. Потребуется передача своего счета профессиональному трейдеру и внесение денег на ПАММ счет. Полученный доход будет распределятся между всеми инвесторами. Перед тем, как вступить в сотрудничество с таким трейдером, стоит изучить рейтинг и отсутствие его в черном списке.

Выбор типа торговой операции

Работая самостоятельно, необходимо знать различия типов торговых операций.

Спекуляция или спекулятивная сделка. Покупают дешевле, чем продают.

Торговая сделка. Валюта продается и покупается.

Хеджирующая сделка. Компенсирует риск от различных сделок.

Выбор стратегии очень важен для работы на Форексе. Существует достаточное количество стратегий. Например, TrendLines или «Три экрана Элдера» простые стратегии, доступные каждому. Для более серьезных намерений, выбор падает на стратегию Ричарда Денниса – «черепаха», благодаря которой можно достичь отличного результата. некоторые трейдеры стараются автоматизировать свою торговлю, используя различные системы автоматизации (от французского Robot trading forex), которые позволяют упростить торговлю и сделать ее более эффектитвной.

И последнее, немаловажная задача – выбор счета

Демо-счет – торговля виртуальными средствами

Центовый счет – настоящая торговля реальными деньгами, обозначенными в центах, что позволяет не рисковать крупными суммами.

Микро-счет.

Мини-счет.

Классический счет.

Не торопитесь делать выводы, что заработок на платформе Форекс нереален. Просто для получения прибыли требуется больше времени: сперва обучение, и только потом, торговля.