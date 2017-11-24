Фотобокс для предметной съемки

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 01:38

Фотобокс для предметной съемки

Фотобокс представляет собой портативную мини-студию для предметной съемки. Особое размещение ламп в оборудовании позволяет сделать процесс создания фотографий максимально простым. Для получения детализированного изображения предмета, лишенного ненужных теней и бликов, достаточно поместить фотографируемый объект в центр коробки. Снимки будут иметь высокое качество, благодаря чему можно значительно сократить постобработку. Таким образом, приобретение фотобокса – удачное решение как для начинающих, так и для профессиональных фотографов, позволяющее сэкономить время на доведении фотокарточек до идеального состояния.

Особенности предметной фотосъемки

С помощью предметной фотосъемки создаются рекламные снимки для каталогов. Ее отличительными характеристиками являются:

  • однотонный фон;
  • отсутствие на фотографии теней и бликов;
  • несоблюдение правил композиции при создании фотокарточки.

Фотобокс для предметной съемки помогает подчеркнуть преимущества снимаемого товара, акцентировав внимание на конкретном предмете. Лайтбоксы чаще всего закупаются:

  • владельцами интернет-магазинов;
  • фотостудиями;
  • дизайнерскими и рекламными агентствами;
  • коллекционерами и частными лицами, занимающимися торговлей в социальных сетях.

К преимуществам использования фотобокса относятся:

  • простота эксплуатации, отсутствие необходимости применения сложных световых схем;
  • получение качественных снимков даже при съемке на смартфон;
  • возможность сэкономить, не приобретая софтбоксы, зонты, отражатели, требуемые для настройки внешнего света;
  • покупка портативных моделей упрощает транспортировку оборудования на выездные фотосеты.

Настройка света при наличии лайтбокса сводится к включению встроенных люминесцентных ламп. Существует возможность съемки в автоматическом режиме, однако ручные настройки обеспечат более высокое качество фотографий. Для этого необходимо:

  • снизить уровень чувствительности до ISO 100;
  • определиться с нужной экспопарой;
  • выключить вспышку;
  • запустить автофокус для покадрового режима;
  • провести корректировку баланса белого и выдержки на тестовых снимках.

Фокусное расстояние должно варьироваться от 5 до 10см. Стоит отказаться от выбора широкоугольного объектива, искажающего пропорции. Чтобы сохранить единую концепцию, товар из одной серии следует снимать с одного ракурса.

Выбирая лайтбокс для предметной съемки, учитывают вес и размер оборудования, цвет и качество фона, характеристики встроенных лам

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 01:38
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