Фотобокс представляет собой портативную мини-студию для предметной съемки. Особое размещение ламп в оборудовании позволяет сделать процесс создания фотографий максимально простым. Для получения детализированного изображения предмета, лишенного ненужных теней и бликов, достаточно поместить фотографируемый объект в центр коробки. Снимки будут иметь высокое качество, благодаря чему можно значительно сократить постобработку. Таким образом, приобретение фотобокса – удачное решение как для начинающих, так и для профессиональных фотографов, позволяющее сэкономить время на доведении фотокарточек до идеального состояния.

Особенности предметной фотосъемки

С помощью предметной фотосъемки создаются рекламные снимки для каталогов. Ее отличительными характеристиками являются:

однотонный фон;

отсутствие на фотографии теней и бликов;

несоблюдение правил композиции при создании фотокарточки.

Фотобокс для предметной съемки помогает подчеркнуть преимущества снимаемого товара, акцентировав внимание на конкретном предмете. Лайтбоксы чаще всего закупаются:

владельцами интернет-магазинов;

фотостудиями;

дизайнерскими и рекламными агентствами;

коллекционерами и частными лицами, занимающимися торговлей в социальных сетях.

К преимуществам использования фотобокса относятся:

простота эксплуатации, отсутствие необходимости применения сложных световых схем;

получение качественных снимков даже при съемке на смартфон;

возможность сэкономить, не приобретая софтбоксы, зонты, отражатели, требуемые для настройки внешнего света;

покупка портативных моделей упрощает транспортировку оборудования на выездные фотосеты.

Настройка света при наличии лайтбокса сводится к включению встроенных люминесцентных ламп. Существует возможность съемки в автоматическом режиме, однако ручные настройки обеспечат более высокое качество фотографий. Для этого необходимо:

снизить уровень чувствительности до ISO 100;

определиться с нужной экспопарой;

выключить вспышку;

запустить автофокус для покадрового режима;

провести корректировку баланса белого и выдержки на тестовых снимках.

Фокусное расстояние должно варьироваться от 5 до 10см. Стоит отказаться от выбора широкоугольного объектива, искажающего пропорции. Чтобы сохранить единую концепцию, товар из одной серии следует снимать с одного ракурса.

Выбирая лайтбокс для предметной съемки, учитывают вес и размер оборудования, цвет и качество фона, характеристики встроенных лам