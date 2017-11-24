Фотобокс для предметной съемки
Фотобокс представляет собой портативную мини-студию для предметной съемки. Особое размещение ламп в оборудовании позволяет сделать процесс создания фотографий максимально простым. Для получения детализированного изображения предмета, лишенного ненужных теней и бликов, достаточно поместить фотографируемый объект в центр коробки. Снимки будут иметь высокое качество, благодаря чему можно значительно сократить постобработку. Таким образом, приобретение фотобокса – удачное решение как для начинающих, так и для профессиональных фотографов, позволяющее сэкономить время на доведении фотокарточек до идеального состояния.
Особенности предметной фотосъемки
С помощью предметной фотосъемки создаются рекламные снимки для каталогов. Ее отличительными характеристиками являются:
- однотонный фон;
- отсутствие на фотографии теней и бликов;
- несоблюдение правил композиции при создании фотокарточки.
Фотобокс для предметной съемки помогает подчеркнуть преимущества снимаемого товара, акцентировав внимание на конкретном предмете. Лайтбоксы чаще всего закупаются:
- владельцами интернет-магазинов;
- фотостудиями;
- дизайнерскими и рекламными агентствами;
- коллекционерами и частными лицами, занимающимися торговлей в социальных сетях.
К преимуществам использования фотобокса относятся:
- простота эксплуатации, отсутствие необходимости применения сложных световых схем;
- получение качественных снимков даже при съемке на смартфон;
- возможность сэкономить, не приобретая софтбоксы, зонты, отражатели, требуемые для настройки внешнего света;
- покупка портативных моделей упрощает транспортировку оборудования на выездные фотосеты.
Настройка света при наличии лайтбокса сводится к включению встроенных люминесцентных ламп. Существует возможность съемки в автоматическом режиме, однако ручные настройки обеспечат более высокое качество фотографий. Для этого необходимо:
- снизить уровень чувствительности до ISO 100;
- определиться с нужной экспопарой;
- выключить вспышку;
- запустить автофокус для покадрового режима;
- провести корректировку баланса белого и выдержки на тестовых снимках.
Фокусное расстояние должно варьироваться от 5 до 10см. Стоит отказаться от выбора широкоугольного объектива, искажающего пропорции. Чтобы сохранить единую концепцию, товар из одной серии следует снимать с одного ракурса.
Выбирая лайтбокс для предметной съемки, учитывают вес и размер оборудования, цвет и качество фона, характеристики встроенных лам
Читайте также
- Озвучен ценник нового кроссовера Lifan X60 в России 0
- На Алтае 13 ремесленным компаниям и индивидуальным предпринимателям будет возмещена часть затрат на развитие бизнеса 0
- Высококлассные ворота по привлекательной цене 0
- Составлен ТОП-10 лучших компаний-работодателей мира 0
- Конкурс «Коммерциализация» 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий