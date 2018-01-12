Фотосессия в Тайланде на Пхукете

mavit
Автор: mavit Январь 12, 2018 01:58

Фотосессия в Тайланде на Пхукете

Уникальный туристический центр, которым является Таиланд, несомненно отличное место для проведения фотосессий.

Этому способствует огромное количество факторов и отличный климат, и теплое море, и достаточное количество достопримечательностей, возле которых может получится отличная фотосессия в Таиланде на Пхукете. Очеь качественно организовывает подобные фотосессии студия «ILLUMO event» http://illumo-event.com/fotosessiya-na-pkhukete.

Чего только стоит треккинг по джунглям, который можно запечатлеть на снимках, или фотосессия на морском берегу на фоне белоснежного песка, изумрудной зелени пальм и лазурной синевы моря. Не менее красочно и экзотично будут сотрется фотоснимки, сделанные в одном из национальных парков или на фоне одного из таиландских водопадов.

Что касается парков, то и в Таиланде в целом, и в Пхукете в отдельности их очень много. Это и «Као Ранг» и парк Рамы IX, нельзя не сфотографироваться в замечательном парке им. Королевы Сикирит или «Сапан Хине».

Для любителей истории фотосессия в Таиланде и на Пхукете запомнится снимками на фоне красивых зданий в старинном португальском стиле, которые сохранились в городе. Памятники архитектуры, храмы и музеи – чем не прогулка в далекое прошлое в обнимку с фотоаппаратом.

Для тех, кто верит в приметы отлично подойдет фотосессия на фоне статуи Большого Будды. Она располагается на территории одноименного храма и представляет собой самый внушительный памятник не только Пхукета, но и Таиланда в целом. Находящаяся на высоте около 400 метров над уровнем моря на горе Чалонг, она защищает местные земли от всего злого.

Снимки, сделанные на территории храма Чалонг впоследствии будут напоминать о поездке поражающей красотой архитектуры храма и местных ритуалов. Статуи самых почитаемых монахов и огромная фигура слона поражают воображение. Кстати, по преданию, потиравшему слона по животу удача обеспечена.

Задумав сделать серию фотоснимком в Таиланде и Пхукете невозможно обойти стороной Бангкок и Аюттайю – древнюю столицу. Несмотря на то, что здесь нет моря, присутствует огромное количество красивых видов, которые очень удачно выглядят на снимках.

Что касается моря, то для фотосессии больше всего подходит Пхукет, Краби и небольшие острова, к примеру, Самуи. Море, белый песок и пальмы позволят вам получить прекрасные снимки, особенно если вы арендуете лодочку и фотографии будут сделаны на фоне лазурной, кристально прозрачной воды.

Фотосессия в Тайланде и на Пхукете оставит незабываемые воспоминания на всю жизнь. Именно поэтому, совершенно не удивительно, что она чрезвычайно популярна у новобрачных, ведь что может быть лучше свадебных снимков в Таиланде. Впрочем, для того, чтобы получить прекрасные фото в семейный альбом совершенно не обязательно связывать себя брачными узами. Можно отснять День рождение, годовщину определенного события или и просто свой отдых в райских местах.

В любом случае снимки получатся на удивление яркими, красочными и «живыми», многие годы они будут освежать в вашей памяти воспоминания о незабываемых днях, проведенных в Таиланде.

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mavit
Автор: mavit Январь 12, 2018 01:58
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