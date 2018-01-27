Фулфилмент в России — механизм доставки с помощью сервиса-агрегатора Шиптор

В условиях жесткой конкуренции интернет-магазинам приходится постоянно совершенствоваться не только в плане расширения ассортимента или каких-то акционных спецпредложений, но и внутренней организационной структуры.

Какими бы крупными ни были инвестиции в рекламу или маркетинг, они будут не результативными при отсутствии четко налаженной системы логистики. Причем речь идет не о самой доставке как таковой, а всей операционной цепочке, начиная от приема и обработки заказов и заканчивая обратной связью с покупателями в виде отзывов. С развитием фулфилмента в России уровень обслуживания клиентов начал значительно улучшаться, и немаловажную роль в этом сыграл сервис-агрегатор Шиптор.

Компания уже несколько лет продуктивно работает на российском рынке, оказывая полный спектр логистических услуг. На текущий момент ею охвачено 7 тысяч населенных пунктов и порядка 40 тысяч ПВЗ по всей стране, включая труднодоступные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Благодаря сотрудничеству со всеми солидными курьерскими службами и Почтой РФ, доставка посылок осуществляется максимально аккуратно и оперативно. Фулфилмент в России предполагает выполнение следующих операций: прием, обработка и хранение товара, транспортировка отправлений и их контроль в процессе движения, возврат и поиск утерянных посылок. Исходя из практики, свидетельствующей о том, что многие магазины не располагают собственными складскими помещениями (или имеют, но в недостаточном объеме), сервисом Shiptor была введена дополнительная услуга по приему продукции напрямую от поставщиков на свой склад.

Также агрегатор оказывает другие услуги, а конкретнее: комиссионирование заказов, переупаковка и маркировка отправлений, вложения технической документации и рекламной полиграфии (инструкции, гарантийные талоны и так далее). Оплатить в России фулфилмент можно наложенным платежом. Еще один удобный рабочий инструмент, предлагаемый в рамках Шиптор — онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитывать стоимость транспортировки отдельно взятых посылок. Для этого необходимо указать вес, размеры перевозимого отправления и конечное место прибытия. Вся отчетная документация формируется в личном кабинете пользователя, а само подключение к платформе Shiptor бесплатное. Более детальная информация о работе сервиса представлена на его официальном сайте.