Гравировка на металле сегодня

В Средние века воспользоваться услугами гравёра могли только богатые люди. Сегодня профессиональная гравировка на металле стала доступнее и по карману простым гражданам. Что изменилось? Появились технологии, позволяющие снизить стоимость этого процесса и исключить человеческий фактор, т.е. доверить дело автоматике. Речь идёт о лазерной гравировке.

История гравировки

«Меланхолия» Дюрера известна всем, но мало кто знает заказчика картины. Дюрер выполнил её на собственные средства, как и многие другие свои картины, потому что был состоятельным человеком. Это неудивительно, ведь профессия гравёра в 15-16 веках автоматически делала человека богатым. Вывески из металла старались получить владельцы торговых лавочек, сапожники и пекари, представители церкви и городской администрации. Услуги кузнеца при этом были намного доступнее, но не могли сравниться по выразительности с гравировкой.

Гравировку использовали ювелиры, но там, где добывались драгоценные металлы и камни, гравировка не процветала. Например, на Урале инкрустация и канафарение имели большее распространение. Сегодня, если требуется качественная гравировка на металле, Уфа предложит много вариантов, среди которых покупателю будет из чего выбрать. Прорыв произошёл в конце 20-го века, когда капитализм дал населению свободный доступ к профессиональным фрезерным станкам. При этом штриховая гравировка с ручной работой штихелем успешно боролась со станочной продукцией.

Лазерная гравировка

Работа штихелем намного выразительнее линий фрезера именно потому, что при таком подходе сохраняется человеческое участие, приятные неточности и художественные ошибки. Лазер ошибок не допускает, но выразительность лазерной гравировки достигается именно за счёт безошибочности. Рисунок в точности переносится на лист металла, поэтому у художника появляется возможность подчеркнуть контраст, проработать мельчайшие детали, вплоть до узлов в десятые доли миллиметра. Это повышает требования к изначальному эскизу.

Из плохого рисунка лазер сделает плохую гравировку, из хорошего рисунка — его точную копию на металле. Такие возможности доступны по низкой цене потому что лазерный станок — многофункциональное устройство. Он и гравирует, и режет металл. К примеру, лазерный станок легко сделает красивые фигурные перила лестниц или уникальную табличку для газона, решётки на окна. Станок не стоит без дела, поэтому цена на услуги низкая, а скорость исполнения высока и зависит только от длины реза. Это время вычисляется математически, и при исполнении мастерской договора время не меняется.