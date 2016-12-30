Хлопушка хп-200

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 30, 2016 00:12

Хлопушка хп-200

Следует отметить, если говорить в целом о хлопушке ХП, то заранее нужно понимать, что в закрытом положении она исключает обратный ток продукта, который собственно и будет храниться в резервуаре. Если вы до сих пор не знаете, то хочется подчеркнуть, что именно она способна предохранить резервуары от утечек нефти, нефтепродуктов, что является немаловажным моментом.

Теперь несложно догадать, что действительно подобные изделия играют в этом деле немаловажную роль, а значит, ее наличие является обязательным условием. Как правило, утечка нефтепродуктов обычно происходит в результате повреждения технологических трубопроводов.

Особенности хлопушки ХП – 200. Что это такое? Полезно знать

В обязательном порядке нужно знать, хлопушки являются незаменимыми и важными комплектующими в резервуарах, которые и предназначены для нефти, нефтепродуктов, вот почему ее наличие является обязательным и важнейшим условием.

Хлопушки в свою очередь могут быть, как управляемыми, так и неуправляемыми, здесь многое зависит от способа применения, а значит, следует учитывать и это.

Например, если рассматривать детально второй вариант, то знайте, что их принято устанавливать исключительно на приемных линиях, это один из основных моментов, который должен учитываться.

Крышки таких изделий способны подниматься под напором продукта, он и закачивается в резервуар, после того как происходит прекращение подачи, то они станут автоматически опускаться, так как все это начинает происходить под собственным весом.

Говоря об управляемых хлопушках, то знайте, их можно и поднимать и опускать, фиксируя в поднятом положении. Также их часто применяют на раздаточных приемных трубопроводах,

где показывают лучшие результаты.

Внимание: Хотелось бы отметить, чем больше условный проход таких изделий, как хлопушки, тем соответственно и больше потребуется усилий, чтобы открыть их, ведь придется преодолеть вес столба нефтепродукта, который и давит на ее крышку, учтите это обязательно.

Чтобы снизить усилие, требуемое для поднятие крышки, хлопушки принято изготавливать с разгрузочным отверстием. Так что, если внимательно разобраться в этом вопросе, то можно понять, что ничего сложного здесь нет.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 30, 2016 00:12
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