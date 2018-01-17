Холодное остекление WinOk

В данную компанию обратился, потому что балкон в моей квартире был абсолютно не пригодным для использования. Открытый и полностью продуваемый ветром, он очень редко посещался кем-то из членов семьи. Но отсутствие в доме кладовки и необходимость где-то хранить детские вещи заставила задуматься о ремонте балкона.

Знакомые мне рассказали, что делали лоджию быстро, качественно и надежно у ВинОК. Я решил тоже обратиться в эту компанию.

Используемые материалы

Специалисты WinOk при первой встрече рассказали мне об особенностях холодного остекления, которое предстояло произвести на моем балконе.

Для установки используется металлический профиль Альт 100 и прочное моностекло. Эти материалы не подвержены износу и ржавчине, а кроме того прекрасно защищают от холода, шума и пыли.

Все монтажные работы происходили в несколько этапов:

замеры, демонтаж старых конструкций;

установка рам для окон;

установка створок на выбор: раздвижных или распашных;

монтаж козырька и прочих деталей.

Профессиональная бригада установщиков от компании ВинОк для работы использует современные высокотехнологичные материалы, поэтому качество балконного остекления остается на высшем уровне.

Также нам на выбор предложили фурнитуру от известных производителей Германии и Турции.

Дополнительно о процессе сборки конструкции можно узнать на сайте https://winok.com.ua/. Там же много информации о других услугах фирмы: установке дверей, окон, теплого остекления и не только.

Главные достоинства

Работая с данной фирмой я отметил профессионализм всех её сотрудников — от менеджеров колл-центра до монтажников окон. Кроме того, хочу выделить следующие преимущества WinOk:

выгодные расценки на услуги компании, часто бывают акции или скидки;

опыт работы 16 лет;

индивидуальный подход, возможность воплотить собственный проект балкона или лоджии;

естественная циркуляция свежего воздуха;

материалы простые в эксплуатации и уходе;

современный и эстетичный внешний вид конструкции;

высокое качество используемых материалов.

Дополнительным плюсом для нас оказалось наличие безопасных затворов на створках окон, так как в доме есть дети.

Впечатления от работы

Теперь балкон в нашей квартире выглядит гармонично по отношению к общему интерьеру, к тому же является дополнительной территорией для хранения детских вещей без риска испортить их.

Конструкций не ржавеет, все элементы окон работают слаженно и четко. С течением времени внешняя отделка балкона не потеряла цвет, поэтому и с улицы он выглядит отлично.

Очень доволен результатом сотрудничества с ВинОк!

Антон Мрамов