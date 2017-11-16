Игровые автоматы: какие условия нужно соблюсти для выигрыша?

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 02:10

Игровые автоматы: какие условия нужно соблюсти для выигрыша?

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Онлайн версии игровых автоматов полюбились миллионам пользователей глобальной паутины. Это интересные игры с хорошей графикой, которые вдобавок ещё и обеспечивают высокую вероятность выигрыша денежных призов. Рассмотрим, при каких условиях начисляются и выплачиваются выигрыши при игре в слоты в основном режиме.

Приняв решение в игровые автоматы вулкан играть бесплатно и без регистрации, нужно ознакомиться с правилами игры и условиями выигрышей. Каждый игровой автомат уникален, но в целом правила игры похожи. Поэтому, изучив один слот, можно играть и во все остальные. Базовые условия для выплат, которые актуальны для всех без исключения игровых автоматов, это составление цепочки из нескольких подряд идущих одинаковых картинок. Обязательное условие выплат – это непрерывность цепочки, то есть между любыми двумя соседними элементами не должно быть других картинок. Из этого правила есть только одно исключение – это «дикий» символ, который может входить в состав любых последовательностей (кроме образованных скаттером). То есть, если между двумя одинаковыми символами выигрышной комбинации выпадает вайлд, то это не является поводом для отмены выплаты – денежное вознаграждение начисляется, причём, в двойном размере.

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Выигрышными считаются комбинации, выпадающие только на активных линиях, то есть на линиях со ставками. Даже минимальная ставка в один кредит делает линию активной. Количество активных полос выбирается самими игроками перед началом игры, для чего в нижней части экрана присутствует кнопка или серия кнопок Lines. С их помощью можно выставить любое количество линий в пределах допустимого диапазона, нижняя граница которого 1 линия, верхняя – максимальное число полос, предусмотренных в слоте. Следует заметить, что игра на максимальном количестве линий является рекомендованной, ведь в этом случае у игрока самые высокие шансы на выигрыш. От количества активных линий зависит частота выпадения оплачиваемых цепочек символов, а потому чем больше таких линий, тем лучше. Желательно играть на всех линиях, что предусмотрены структурой – это позволит выигрывать максимально часто и много. Изменить количество линий, участвующих в игре, можно в любой момент после остановки барабанов. Эта опция доступна как в режиме игры на ставки, так и в ДЕМО игре на интерес. Количество раз изменения настроек не лимитировано.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 02:10
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