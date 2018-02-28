Игровые автоматы с реальными бонусами

Для новых посетителей виртуальных казино, не увлеченных азартными развлечениями, все игровые автоматы кажутся практически одинаковыми. Но на самом деле они достаточно серьезно отличаются друг от друга, прежде всего в разрезе геймплея.

Не существует двух слотов, которые имеют идентичный сюжет, символы и в целом одинаковый вариант игрового процесса.

Новинки мира азартных развлечений

Среди новинок игровых автоматов, которые регулярно появляются в сети, также существуют серьезные отличия. В последнее время повышенным спросом пользуются слоты Reactoonz и Spina Colada. В плане игрового интерфейса, графики и правил они не сильно отличаются от многих других автоматов, но высокий процент выплат и другие преимущества привлекают к ним много пользователей.

Главное преимущество игрового автомата Spina Colada — разнообразные бонусы. Так, после каждой удачной комбинации система может активировать целый комплекс последовательных призовых функций. Символы в составе выигрышной линии заморозятся. Затем запускается повторных спин, в процессе которого можно существенно увеличить сумму выигрыша, используя специальный множитель.

Также автомат имеет и другие бонусные опции, активировать которые можно с помощью разноцветных крышек. Например, если на экране выпадает крышка зеленого цвета, то одна из линий выплат сразу наполняется подобными знаками, что сразу увеличивает выигрыш.

К преимуществам игры Reactoonz можно отнести непредсказуемый игровой процесс, который совмещен с максимально высоким процентом отдачи. Это нетипичный слот, который отлично подойдет новичкам. Играйте в игровой автомат Reactoonz и окунетесь в мир головоломок и нестандартного игрового процесса с реальной возможностью хорошо заработать.

Какой режим лучше выбрать?

Если вы играете первый раз, не спешите сорить деньгами. Новичкам, конечно, везет, но далеко не так часто, как хотелось. Поэтому изначально потренируйтесь в бесплатной версии игрового автомата. Демо-версия доступна практически в любом казино. Такая игра идет на очки, и вы ничем не рискуете. Можно спокойно проанализировать слот, выявить все его преимущества и недостатки.

С помощью бесплатной версии реально разработать собственную стратегию для последующей платной игры и успешно ее применять уже в платном варианте. Такой подход максимально увеличит ваши шансы на солидный выигрыш.